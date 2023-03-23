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黃偉哲強化公私志工人力　歸仁地政成立「地政志工隊」

▲台南市歸仁地政事務所，舉辦歸仁地政志工隊成立大會及2023年度志工教育訓練暨聯繫座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁地政事務所，舉辦歸仁地政志工隊成立大會及2023年度志工教育訓練暨聯繫座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所，為落實黃偉哲市長實踐志工大台南及強化公私志工人力之政策，在歸仁地政所禮堂舉辦歸仁地政志工隊成立大會及2023年度志工教育訓練暨聯繫座談會，由登記課、測量課、地價課及地用課主管進行地政業務簡介，並宣導財產繼承性別平權及CEDAW議題，會中票選出志工隊首任隊長及副隊長。

市長黃偉哲表示，志願服務是社會溫暖的力量，政府資源有限，但民間力量無窮，志工是寶貴且重要的人力資源，特別是具備土地登記專業代理人證照、地政士證照、不動產仲介及稅務專業背景等的地政志工。因為有這些志工伙伴們無私的付出，更能展現臺南的善與美。

▲台南市歸仁地政事務所，舉辦歸仁地政志工隊成立大會及2023年度志工教育訓練暨聯繫座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局局長陳淑美也感謝各地政事務所志工們的默默奉獻，因爲志工們的協助，才能讓地政業務推行更順利，希望透過今天的歸仁地政志工隊成立，凝聚志工情誼，並宣揚志願服務精神，拋磚引玉招募更多民眾及退休公教人員投入志工行列，創造更熱心親切的地政服務。

歸仁地政所表示，地政志工是民眾與公部門之間的溝通橋樑，協助民眾快速完成申辦案件，並感受到專業用心的服務。地所藉今日成立大會暨聯繫會議肯定並感謝資深地政士、本所退休同仁及熱心民眾擔任本所志工，總計有27位志工參與。當選首任志工隊隊長是2022年自歸仁地政退休的資深測量助理吳榮通先生，吳隊長在歸仁地政服務長達39年，對於地政業務相當熟悉，任職期間主動參與政府服務品質獎等相關競賽活動，測量專業亦獲得多數同仁及民眾的肯定。

▲台南市歸仁地政事務所，舉辦歸仁地政志工隊成立大會及2023年度志工教育訓練暨聯繫座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首任志工隊隊長吳榮通表示，非常榮幸擔任歸仁地政志工隊首任隊長，感謝志工夥伴們給他擔起責任的機會，期盼歸仁地政志工隊能成為推動地政的好幫手。

▲台南市歸仁地政事務所，舉辦歸仁地政志工隊成立大會及2023年度志工教育訓練暨聯繫座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁地政事務所主任楊文松強調，本所為提供在地民眾更優質的服務環境，除了在軟體上，成立首任志工隊協助民眾地政業務指引，並協助地政事務所推推廣第二類謄本隱匿部分住址與地籍異動即時通等多項便民服務措施，本所亦排定志工基礎及地政專業教育訓練課程，提升志工專業知能；另在硬體設施部分，預計在4月份更新1樓服務台設備，提供市民更好的使用體驗及服務品質。事實上，「志願服務」是民眾出於自由意志，非基於個人義務或法律責任，體現「施比受更有福」的人生真諦。為擴大本所便民服務措施，廣結社會資源，結合民間力量參與各項為民服務工作，協助推動地政業務，加強政府與民眾之溝通，誠摯的邀請所有市民朋友一同加入志願服務的大家庭。歡迎有興趣參與本所志工者，電洽3308377分機608魏小姐或本所官方臉書網頁(https://www.facebook.com/GUEIREN.LAND)。

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