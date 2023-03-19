用另一種方式延續生命！愛子到院已腦死　志工父代捐器官遺愛

▲在家人與朋友的祝福下，吳先生捐出了眼角膜和皮膚，在花蓮慈院圓滿助人心願。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

四十九歲吳先生在家中昏倒後被緊急送往花蓮慈濟醫院，發現其中一條心血管100%阻塞，經過搶救後狀況仍不樂觀，呈現腦死狀態，已無自主呼吸心跳，僅靠維生機器輔助。年過七旬的吳爸爸希望能讓兒子遺愛人間，於是在家人與朋友的祝福下，吳先生捐出了眼角膜和皮膚，在花蓮慈院圓滿助人心願。

吳先生被救護車送至花蓮慈院急診室後很快轉往心導管室，由心臟內科朱新凱醫師利用氣球擴張術置放支架，打通阻塞血管；醫療團隊把所有能治療的藥物跟維生機器都用上了，可惜在觀察幾個小時後，吳先生的狀況並無好轉。朱新凱醫師向家屬說明病情時，沒想到一直沉默鎮定的吳爸爸突然主動詢問，是否可以替兒子捐贈器官，並強調：「希望能用的都捐。」

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原來吳爸爸曾在其他醫院擔任過醫療志工，受訓時接受過器官捐贈相關知識，對於器捐流程和內容都有所瞭解，認為這是讓孩子的生命以另一種方式延續下去的方式，很快地簽下了捐贈同意書。器官捐贈協調師周桂君表示，能夠在瞭解之後主動向醫護人員提出為家人做捐贈，這是打從心底認同這件事才能夠做到的，令人非常感動，很感恩吳爸爸的大愛。

▲為感恩器官捐贈者及家屬的無私大愛，花蓮慈院二樓設有「生命之樹」，每片菩提葉上都記載著器官捐贈者的姓名與捐贈器官。

最初得知先生狀況不佳，吳太太情緒潰堤，完全無法說話，而吳爸爸雖然始終表現冷靜，但社工師曾惠欣還是發現在爸爸說出要器捐之後，不停表達想要回家休息，且原本打算直到捐贈手術開始前都不再出現。曾惠欣社工師體貼家屬不願意被其他醫療人員聯絡的想法，於是作為唯一聯絡窗口，不間斷給予家屬來自團隊的溫暖關懷。周桂君感恩有社工師敏銳發現家屬情緒，並適時提供他們需要的幫助，是器捐中心和病人、家屬之間最溫暖可靠的紐帶。

由於病人在急救過程中有數次電擊，肝臟受到損傷，已不適合捐贈，加上到院後已無法自行排尿，不能捐贈腎臟，最終器捐中心團隊判定吳先生能夠捐出眼角膜和皮膚組織。太太說吳先生平時很在意自己的外表，她很擔心捐贈完後變得不好看，但在眼科與整形外科的神醫妙手，以及手術室護理師貼心的大體護理化妝技術下，吳先生最後容貌十分安詳；家屬看過後也放下了心中的大石頭，最後在手術室門口，接受醫療團隊的祝禱及感恩致意後，一起送吳先生離開。

根據器官捐贈移植登錄中心公布資料，統計至112年3月14日，全台灣有效等候接受器官移植病人總數為10711人，其中等待心臟有227人 、肺臟104人、 肝臟999人、腎臟8100人、胰臟86人、腸9人、眼角膜1257人。（參考網站http://www.torsc.org.tw/）