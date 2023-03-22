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腦中自帶森林導航！為特遣任務+滅火開先　2人獲選優秀森管員

▲葉建緯獲頒優秀森管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲葉建緯（左一）獲頒傑出優秀森管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局於3月21日「國際森林日」，與國際扶輪社共同表揚優秀森林護管員及傑出國家森林志工。其中屏東林區管理處森林護管員李易承、葉建緯，因優異的表現及對山林的奉獻熱誠，在千餘名森林護管人員中脫穎而出，獲得優秀森林護管員殊榮；而國家森林監測志工陳友義，長期為守護臺灣自然環境默默付出心力，也獲得肯定。

▲葉建緯獲頒優秀森管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲傑出優秀森管員李易承。

森林護管員李易承體力極佳、爬山迅速，對植物辨識具敏銳度，學者詢問植物可能分布區域時，能立即提供相關位置。而在從事5天以上的深山特遣任務時，主動負責取水工作，穿越崩塌地亦率先通過，並以鋤頭鑿深踩點，確保其他隊員安全通行。另具有木工專長，協助機關將疏伐之非規格材，加工為適合親子DIY的材料。除既有份內工作外，遇緊急狀況（如山域搜救、森林火災等）亦全力協助，從無怨言，堪稱機關最佳救火隊。他期許自己能「保持初心、持續在護管生涯獲得新的體驗」。

另葉建緯2次考取森林護管員，均以前2名的優異成績錄取，雖曾一度離開林務工作，但最後仍因熱愛山林工作而回歸。他個性沈穩樂觀，平時是同事的開心果，但擔任特遣任務及撲滅森林火災時，則化身為開路先鋒，腦海裡猶如自帶導航，率領同仁迅速抵達目的地。其對鳥類及野生哺乳動物調查學有專精，同仁在野外若聽到陌生的鳥類鳴叫聲，只要隨時call out，他能立即聽音辨位、幫同仁解惑。他認為在工作時能觀察到喜歡的野生動植物，是一件非常棒的事，也希望能「徹底執行護管員工作，與自然共存、保護動植物」。

▲葉建緯獲頒優秀森管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳友義獲獎。

而榮獲傑出國家森林調查監測志工的陳友義，自2017年加入志工行列，以「當志工是要幫單位解決問題」的精神，扮演機關與志工隊間的溝通橋樑，促進雙方融合，並推動志工交流活動，凝聚全隊向心力。因資訊方面較為擅長，常協助志工上傳監測調查軌跡等資料，並協助戶外場域常用資訊軟體的教學與分享，深獲志工群肯定。他希望能貢獻自己的小小力量，讓「青山常在、綠水長流，愛護山林也要保護山林」。

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