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太管處支持！大同大禮部落可申請合法民宿　列管違件輔導協助

▲大同大禮部落海拔約1000公尺，無公路可通達，以步道對外聯絡，並使用流籠輸送物資，向來提供山友過夜及避難。（圖／太管處提供）

大同大禮部落海拔約1000公尺，無公路可通達，以步道對外聯絡，並使用流籠輸送物資，向來提供山友過夜及避難。（圖／太管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園大同大禮地區，位於一般管制區，為傳統部落所在地，生態資源豐厚，太管處長期推動大同大禮地區環境教育體驗活動，對於大同大禮地區合法建築物申請登記民宿，有助於環境教育，太管處表示，會協助解決居民問題，以利該區域發展。

大同大禮部落位於砂卡礑溪溪谷與清水大山之間，是海拔約1,000公尺的高位台地生態資源豐厚，部落無公路可通達，以步道對外聯絡，並使用流籠輸送物資，因位於清水大山等登山必經路途，部落向來可提供山友過夜及避難。

由於部落位於太魯閣國家公園一般管制區，區內建物多為國家公園成立前已興建完成，並取得門牌，一般管制區內，在不違背國家公園計畫目標與方針，准許原土地利用型態，即該區居民得依規申請私有建築物之建設，並不會因為劃入國家公園受到嚴格限制。

近期花蓮縣政府觀光處召開座談會「輔導合法經營」，推動合法民宿的立意良善，太管處長期推動大同大禮地區環境教育體驗活動，支持大同大禮地區合法建築物申請登記民宿，將洽詢花蓮縣政府瞭解遭遇問題，並協助解決。

由於大同大禮部落交通不便，民眾對建築物「合法使用」並未深入了解，目前受列管違章建築計有3案，因區內皆為可建築用地，案件均屬於程序違建，太管處一向以輔導方式辦理，期結合公私部門，深入部落解決民眾問題，透過諮詢服務機制，使管理更為親民有效率。

另太魯閣國家公園計畫刻正辦理第4次通盤檢討中，除參酌近年新增或修正之原住民族相關法令、政策指導，人民陳情案、公開展覽、部落說明會等居民及鄉公所所提建議，皆已納入研析，後續將陳報內政部國家公園計畫委員會審議。

太管處將與部落持續溝通，輔導協助部落，使空間及環境更加宜居，並兼顧安全與生計。

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