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不是人才多！他1句話曝「日本棒球為何這麼強」　台灣輸在這1點

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

大谷翔平在經典賽以終結者登板，三振楚奧特（Mike Trout）幫助日本隊奪得睽違14年的經典賽冠軍，筆名「人渣文本」的學者周偉航提到，日本棒球選手扛得住大場面，除了生理因素外，主要原因是棒球人口基數大，而台灣人其實條件也不差，但棒球人口基數卻很小，關鍵原因在於「家人的鼓勵」。

周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文，「為什麼日本棒球打大賽能扛得住呢？」跟生理條件沒有太大的關係，主要是因為日本棒球人口基數大，「打棒球的人很多，因此本領了不起的人也多」，反觀台灣，棒球人口的基數卻很小。

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「這可以從NBA有很多黑人講起」，周偉航娓娓道來，可以看到NBA有70-80%是黑人球員，但黑人只佔美國人口的10%，「若說黑人生理結構特別適合運動，但大聯盟的黑人比例近年差不多也就是10%，和NBA的70~80%有很大落差」。

周偉航指出，之前曾有運動生理學者想從身體結構等體質面去找答案，但都很難說明這麼大的差距是如何產生的，後來有些運動社會學者發現，並不是黑人的體格特別適合打籃球，「而是黑人他媽鼓勵他打籃球」。

周偉航指出，在黑人媽鼓勵兒子打棒球的年代，大聯盟也很多黑人球員，但後來媽媽改成鼓勵他們打籃球，打棒球的黑人就回跌到接近人口正常比例，NBA的黑人也快速增加，「所以家人的鼓勵很重要」，而台灣，總人數也不少，但就算有人才具備吉田正尚，或史帝芬柯瑞的身體條件，「他也很可能在他媽的鼓勵之下，去台積電輪班」。

最後，周偉航補充，十幾年前看過一篇研究日本棒球運動的文章，探討大量人才全擠在棒球是否恰當，「因為有些人可能更適合短跑，或是其他運動項目；那台灣可能就是高度集中在數學相關科目了，適合文藝創作的人也在算數學題」。

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