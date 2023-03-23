劉櫂豪2023愛台東夢想資助計畫　資助8組得獎者勇敢尋夢

▲第9屆2023愛台東夢想資助計畫，資助8組得獎者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪23日於台東服務處舉行「第9屆2023愛台東夢想資助計畫頒獎記者會」，邀請8組得獎者發表得獎感言，劉櫂豪非常感謝所有投件者與得獎者的參與，不只是得獎者得到肯定與鼓勵，參與愛台東的朋友們同時也鼓舞著劉櫂豪與愛台東夢想資助計畫堅持走到第9屆。

劉櫂豪說明，9屆以來已累績近60組得獎者，資助金額已達300餘萬元，第9屆得獎者在專業評審嚴格審查中出爐，共計8組獲得評審青睞。今日頒獎記者會中，連續9屆都擔任評審的林志興博士表示，看到投件者追尋夢想的勇氣與熱情，給他很大的感動與激勵，因此9年來都很榮幸受邀參與評審工作。

劉櫂豪提到，由4位台東高中學生組成的團隊Astro g，以『箭』往開來-固態燃料推進研究計畫獲得評審一致肯定，計畫全額資助，他們對火箭充滿研究精神與熱情，將實驗不同類型的火箭並推廣教學。慢飛天使葉小夢的孤勇者納布濃咖啡書屋：成功愛讀書，孤勇者教你煮咖啡活動，葉小夢為學習遲緩的身心障礙者，學習煮咖啡已十餘年，喜歡接待客人，於暑假時分享咖啡與教學。

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