台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

▲台東縣各界於台東縣府大禮堂舉辦「112年青年節社會暨學校優秀青年表揚大會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣各界22日於台東縣府大禮堂舉辦「112年青年節社會暨學校優秀青年表揚大會」，由縣長饒慶鈴等貴賓頒獎表揚66位優秀青年，其中，消防局關山分隊分隊長賴垣志代表台東縣出席「112年全國優秀青年表揚大會」。

今日透過救國團承辦的優秀青年表揚大會，肯定台東地區的優秀人才並激勵青年向上，藉由自身長才回饋地方社會。饒慶鈴表示，縣府近年推動慢經濟，發展自然真實的經濟模式，提供地方創生、一站式產業輔導等協助與經費挹注，吸引青年返鄉或喜愛台東的民眾東漂創業，也有越來越多青年回到部落，並用母語創作或發展部落產業，依據去年台東縣社會增加率來看，已大幅進步到全台第2名，顯見台東相當吸引青年返鄉或東漂。

今日活動由第八河川局同仁組成的卑南溪樂團帶來精彩的演出揭開序幕，獲獎社會優秀青年30位，包含來自醫療、教育、工程、文化推廣等多項領域代表，各級學校優秀青年總計36位。

台東縣優青代表台東縣消防局關山分隊分隊長賴垣志，也致詞分享參與台灣重大災害救援心得，如88風災、高雄81氣爆、台南維冠大樓地震、花蓮統帥飯店倒塌等，並獲得國家搜救隊認證，不斷提升自我價值及獲取更多專業證照，並將所學教導給後輩，此次亦代表台東縣前往全國表揚大會受獎。