　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

菸害防制新制今上路　台東警示圖文新制明年3／20實施

▲台東縣衛生局。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣衛生局。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

菸害防制法新制22日正式上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，且吸菸年齡提高至20歲。台東縣衛生局表示，此次菸害防制法修法有7大重點，多數新制將於今日上路，但警示圖文因擴大面積新制，因為需給業者時間修改，預計於113年3月20日上路。

台東縣衛生局表示，此次修法重點有全面禁止電子煙之類菸品，包括製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，民眾若使用電子煙，將處2千元至1萬元罰緩；供應電子煙及其組合元件，處1萬元至25萬元；販賣、展示電子煙，處20萬至100萬元；業者若製造、輸入、廣告電子煙，處1千萬至5千萬元；業者以外者製造或輸入行為，處5萬元至500萬元罰緩。

加熱菸需經健康風險評估審查使得製造、輸入，以及未經健康風險評估審查通過的加熱煙等菸品，製造、輸入業者，處1千萬以上、5千萬元以下罰緩，並令限期改善、回收、銷毀，屆期未改善按次處罰。而加熱菸不得促銷、廣告，加熱菸業者若違規，處5百萬元以上至2千5百萬元以下罰緩，並限期改善，未改善者按次處罰。

另外，擴大禁菸之室內外公共場所，大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所將全面禁菸；酒吧、夜店於獨立區隔吸菸室外，不得吸菸。禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應吸菸有關器物，若業者未按規定標示，將處1萬元以上5萬元以下罰緩，並限期改善，未改善者按次處罰。民眾於禁菸場所吸菸，則處2千元以上1萬元以下罰緩。

而未滿20歲者進入吸菸區，業者或從業人員應勸阻，衛生局也會不定期派員檢查，業者不得拒絕，若業者規避、妨礙或拒絕檢查，可處1萬元以上5萬元以下罰緩。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
彰化慈父被砍頸爆血亡　家屬淚泣發聲明
幕後／獅子大開口！宏都拉斯索25億美元　想建交中國早有預謀
他喊「這期間」別到日本旅遊！　網看時程哀號：完蛋了
霧太濃！上千旅客滯留機場
杭州情侶「裸身開窗戶」遭看光！他氣炸喊告：這裡41樓欸
5招查偷吃！妹子驚見「LINE超強大」　網喊：別讓我女友知道
黑幫軍火庫「國軍武器清單」曝　步槍、手榴彈和穿甲彈都有
泰高僧圓寂22年「肉身不壞」泛翠綠　住持：火化燒不起來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消防局長只攀高層不顧打火兄弟死活！？　台南藍軍：違反健康工作權

全面防堵禽流感！　雲林蛋雞場全面撒布生石灰...3月底完成

慈濟妙手使環保輔具重生　贈南投仁愛鄉133戶弱勢家庭

菸害防制新制今上路　台東警示圖文新制明年3／20實施

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切　張善政給答案

10年虧損計1.8億　桃議員倡廢除航空城公司...交工策會執行

桃園議員要求減量「剪綵活動」　蘇俊賓承諾：至少減3成

張善政首度施政報告　盼以企業思維為公部門找解方

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

消防局長只攀高層不顧打火兄弟死活！？　台南藍軍：違反健康工作權

全面防堵禽流感！　雲林蛋雞場全面撒布生石灰...3月底完成

慈濟妙手使環保輔具重生　贈南投仁愛鄉133戶弱勢家庭

菸害防制新制今上路　台東警示圖文新制明年3／20實施

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切　張善政給答案

10年虧損計1.8億　桃議員倡廢除航空城公司...交工策會執行

桃園議員要求減量「剪綵活動」　蘇俊賓承諾：至少減3成

張善政首度施政報告　盼以企業思維為公部門找解方

日本櫻花大提前！最新賞櫻預測出爐：3月底多處景點櫻吹雪

先發打線要讓對手有壓力　統一獅打教：往好的方向進步

日相岸田訪烏克蘭事先知會俄羅斯　烏國負責維安

阿聯酋航空發表機隊全新塗裝　3D國旗讓飛機迷讚嘆

幕後／獅子大開口！宏都拉斯索近25億美元　想建交中國早有預謀

交棒兒子陳冠廷選嘉義立委　陳明文：我不會爭取不分區

不愛洗澡？40歲↑「飄老人味」原因曝光　這2部位最濃郁

農委會稱「雞蛋產銷」回穩　產業內部報告揭：產能嚴重不足

他喊「這期間」別到日本旅遊！　網一看時程哀號：完蛋了

佛心房東「6年不漲房租」冷氣隨便開　房客曝超暖對話

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

中興大學宿舍不供洗澡　小學馬桶臭了再沖

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

「2023桃園彩色海芋季」4/1-4/16展開 　綺芋為主題

獨／兩女攀馬崙山12小時　體力不支求援

種出全台最大顆藍莓　花蓮達人經驗分享

台南柳營區工廠火警員工迅速滅火

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

南消四大聯手新市區公所防火防災

八軍團官兵見義勇為

雲嘉南企業瞄準中高齡人才

台南觀光躍登美國旅遊頻道

鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

台南市社會局關懷弱勢民眾提供登記諮詢服務

台南推電動車家長專案幼童最高補貼26300元

更多熱門

相關新聞

健康風險評估曝！通過13項審查才可賣加熱菸

健康風險評估曝！通過13項審查才可賣加熱菸

《菸害防制法》修法今正式上路，衛福部也同步公告加熱菸等指定菸品「健康風險評估審查辦法」。根據辦法規定，業者申請審查應提供「原料、添加物、加工方法、成癮性物質研究資料」等13項資料。

立委要求交通部改善EMU3000列車缺點

立委要求交通部改善EMU3000列車缺點

學生表演藝術競賽！台東學生表現優

學生表演藝術競賽！台東學生表現優

台東縣各界今慶祝青年節活動

台東縣各界今慶祝青年節活動

一樣都傷身「為何只禁電子煙」？網揭暗黑真相

一樣都傷身「為何只禁電子煙」？網揭暗黑真相

關鍵字：

電子煙加熱菸台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面