菸害防制新制今上路　台東警示圖文新制明年3／20實施

▲台東縣衛生局。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

菸害防制法新制22日正式上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，且吸菸年齡提高至20歲。台東縣衛生局表示，此次菸害防制法修法有7大重點，多數新制將於今日上路，但警示圖文因擴大面積新制，因為需給業者時間修改，預計於113年3月20日上路。

台東縣衛生局表示，此次修法重點有全面禁止電子煙之類菸品，包括製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，民眾若使用電子煙，將處2千元至1萬元罰緩；供應電子煙及其組合元件，處1萬元至25萬元；販賣、展示電子煙，處20萬至100萬元；業者若製造、輸入、廣告電子煙，處1千萬至5千萬元；業者以外者製造或輸入行為，處5萬元至500萬元罰緩。

加熱菸需經健康風險評估審查使得製造、輸入，以及未經健康風險評估審查通過的加熱煙等菸品，製造、輸入業者，處1千萬以上、5千萬元以下罰緩，並令限期改善、回收、銷毀，屆期未改善按次處罰。而加熱菸不得促銷、廣告，加熱菸業者若違規，處5百萬元以上至2千5百萬元以下罰緩，並限期改善，未改善者按次處罰。

另外，擴大禁菸之室內外公共場所，大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所將全面禁菸；酒吧、夜店於獨立區隔吸菸室外，不得吸菸。禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應吸菸有關器物，若業者未按規定標示，將處1萬元以上5萬元以下罰緩，並限期改善，未改善者按次處罰。民眾於禁菸場所吸菸，則處2千元以上1萬元以下罰緩。

而未滿20歲者進入吸菸區，業者或從業人員應勸阻，衛生局也會不定期派員檢查，業者不得拒絕，若業者規避、妨礙或拒絕檢查，可處1萬元以上5萬元以下罰緩。