2023台灣國際熱氣球嘉年華　6／30至8／28登場

▲2023台灣國際熱氣球嘉年華6/30至8/28登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

大家引頸期盼的2023台灣國際熱氣球嘉年華，台東縣政府23日公布將在6月30日至8月28日於鹿野高台舉行，等待消息已久的民眾可準備訂房，縣長饒慶鈴表示，隨著疫情逐步解封，今年活動擴大規模舉辦，活動總共有60天。

縣長饒慶鈴表示，目前疫情趨緩並已開放國外旅遊，但2023台灣國際熱氣球嘉年華的詢問熱度仍然不減，許多民眾及業者都相當期待且關心何時舉辦，今年活動已拍板決定，將在6月30日起展開一連60天，讓全台民眾整個暑假都有熱氣球可看，去年首創的「無人機X熱氣球」表演大受好評，今年更將加碼無人機展演規模。另外，台東熱氣球團隊也將迎來新成員，歡迎全世界旅客來台東「追球」，親身感受熱氣球的魅力。

台灣國際熱氣球嘉年華去(111)年創下歷年來最高的123萬參觀人次，更獲得「2022美國繆思創意大獎」最高榮譽「鉑金獎」的殊榮，縣府交觀處表示，「台灣國際熱氣球嘉年華」已經是球迷每年夏季必來朝聖的盛會，其中「開幕光雕音樂會」及「萬球齊飛活動」過去都在同一天舉行，為了給遊客更完整的表演，第一天(6/30)的開幕活動將改由夜間的開幕光雕音樂會打頭陣，第二天(7/1)的早上再進行萬球齊飛活動，下午則開始熱氣球繫留體驗活動及造型球立球展演，詳細活動內容後續將陸續發布，請球迷持續關注最新消息。