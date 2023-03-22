座椅傾斜不足！　立委要求交通部改善EMU3000列車缺點

▲劉櫂豪要求交通部改善EMU3000型列車缺點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪22日於立法院交通委員會質詢交通部王國材部長及台鐵局杜微局長，針對台鐵新購的EMU3000型列車座椅傾斜角度不足、缺少水杯放置處等缺點，要求台鐵局儘速研議改善，另針對鐵道局辦理花東鐵路全線雙軌化工程，涉及土地徵收價購的爭議，要求鐵道局考量農民土地完整及施工後的進出使用，採用對農民有利方案考量。

劉櫂豪指出，台鐵新採購的EMU3000型城際列車，雖然許多民眾對於新購車輛的明亮、穩定以及設計充電設施、行李空間等都感到非常滿意，但是也有許多鄉親一再反映，新車的座椅傾斜角度不足，搭乘舒適度不足，且缺乏放水杯的置物架，常常飲料打翻，這都是台鐵需要改善的部分。

杜微局長說明，目前會針對座椅陸續微調，因為需配合營運調度，因此尚有部分尚未調整仍處於營運中，將會加速進行，未來在採購過程中，也會多徵詢各方的意見，讓民眾搭乘更舒適。

劉櫂豪表示，鐵道局辦理花東鐵路全線雙軌化工程，4月下旬即將正式發包動工，但全線雙軌化工程部分路段涉及用地取得，但是鐵道局土地徵收後讓農民的農地變成零碎的畸零地，或是徵收後造成農地施做無法進出，劉櫂豪對於農民配合政府重大公共建設，鐵道局應考量農民面臨的困難，來研議，降低對民眾的衝擊。部長王國材允諾將督促鐵道局考量民眾權益來研議辦理。