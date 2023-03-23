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ET專訪／顧立雄揭最高戰略「攻台時間表不斷往後延」　紅線非中國畫的

 

◎採訪：陶本和、陳家祥、呂晏慈

◎攝影：宋良義、湯興漢

文／陶本和

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美國時間22日出席國務院聽證會時表示，他同意美情報單位的評估，認為解放軍在2027年前將具備攻台能力。對此，顧立雄23日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示，美國在印太的戰略，跟台灣強化自我防衛意志的目的是一樣的，就是要讓中國覺得，以武力侵犯台灣會付出不可承受的代價，要讓其攻台時間表不斷往後延，以維持民主、自由的生活方式，「這是當前我國最高的戰略，時間表我們沒有辦法設定，但有效的嚇阻，讓他（中共）的時間表不斷往後延」。

顧立雄接受專訪時，首先針對整體區域情勢，以及台美合作進行分析。他表示，美國現在的作法很簡單，就是結合盟邦、理念相近的國家，產生一種協同性的嚇阻，看這樣的作為，是否可以對中國國家主席習近平可能的誤判產生嚇阻。他說，好比在軍事上，前進部署到關島、沖繩聯合作戰，在第一島鏈、台灣北端的進出，以及澳洲的潛艇等，來對中國產生一個具有不對稱戰力、隱匿性質而有效的嚇阻，同時在菲律賓現在也要增加基地，在巴士海峽也嚇阻中國前進第一島鏈。

「嚇阻的目的是在避免戰爭發生。」顧立雄表示，美國最高印太戰略是「不希望戰事發生」，因為這會讓全球經濟發生無可承受的損失，但在中國極權統治下，很多作為是不可測的，只能透過嚇阻來避免戰事發生。

至於台灣方面，顧立雄表示，當然也要強化自我防衛的能力，不可以說都是美國的事情，自己不用強化抵抗意志，所以要避免被中國操作分化社會、強化國防韌性、關鍵基礎設施的韌性，「我們都不用做？這樣有通嗎？我想這沒有通」。

此外，我國防部長邱國正日前在立法院備詢時，提出2件事，會是中國大陸「師出有名」的藉口，包括「他國高層來訪」，以及「頻繁軍事交流」。 對此顧立雄嚴正回應 ，「紅線不是中國可以任意畫的」，他認為，如果紅線可以讓中國任意畫，那就不用出門了，也不用接待任何外賓，「因為紅線不是我們能夠預測的，而且不清楚標準是什麼，只是藉由不斷任意劃設紅線，經常對其他國家施壓」。

「當其他國家越來越重視區域和平穩定，願意跟我們進行交流，我想沒有任何可以師出有名的騷擾」。顧立雄說，對方什麼都可以是藉口，我們不應該說，我們由誰拜訪，就可以任意指謫是一種挑釁，也不能因為裝上必要防盜設備，就說是一種挑釁，這會沒完沒了，「他（指中國）就是這樣的國家，所以形象不太好」。

另外，有關布林肯所稱中共在2027年具備武力攻台能力一事，顧立雄表示，美國在印太的戰略，跟台灣強化自我防衛意志的目的是一樣的，就是要讓中國覺得，以武力侵犯台灣會付出不可承受的代價，要讓其攻台時間表不斷往後延，以維持民主、自由的生活方式，「這是當前國家最高的戰略，時間表沒有辦法設定，但有效的嚇阻，讓他的時間表不斷往後延」。

▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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