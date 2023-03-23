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ET專訪／馬英九赴陸　顧立雄：他應該要審慎

◎採訪：陶本和、陳家祥、呂晏慈

◎攝影：宋良義、湯興漢

文／呂晏慈

前總統馬英九將於下周赴陸祭祖，時間點與總統蔡英文訪問中美洲友邦、過境美國幾乎重疊，引發議論。總統府國家安全會議秘書長顧立雄23日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，他出訪對於中華民國具有敵意、有統戰或影響力操作意圖的國家時，本來就應該要審慎。

針對馬英九訪陸，顧立雄表示，馬英九先生是中華民國的前總統，一定程度代表著中華民國的象徵意義，他出訪對於中華民國具有敵意、有統戰或影響力操作意圖的國家時，本來就應該要審慎。

顧立雄說，馬英九辦公室澄清說，事先不知道馬英九出訪行程與蔡英文出訪行程重疊，「但即使是如此，他也應該要理解，中國可能背後操作的可能性，其實他是可以把它（行程）延期的，對不對？」他說，馬英九不將行程延期，兩邊同時出訪，讓中國有操作可能性，「我個人當然是比較遺憾，也覺得是不是非常睿智？這是值得他慎思的」。

顧立雄指出，現在俄、中威權體制聯手，構成全面戰略夥伴關係，另外對於台灣持續軍事恫嚇，這樣一個時刻，馬英九到中國訪問，還必須自稱「先生」，當全世界現在都高度關注台海安全形勢，這樣的訪問會傳達什麼訊息，這也需要馬英九睿智的思考。

至於陸方將2023年定義為一國兩制統戰年，馬英九是否可能成為「統戰模板」？顧立雄說，「我希望他不要成為一個統戰的模板，這是我衷切的希望」，當然還要看馬英九如何看待自身出訪的行程及地點，會被做什麼樣操作。

此外，針對馬英九此次赴陸行程，循著當年抗戰、抗日的軌跡，可以反射出什麼意義？顧立雄笑說，他不想在馬英九還沒有出訪之前，去揣測此行的意義，不過，中國確實對台灣具有統戰、影響力操作的意圖，盼馬英九不要因此而被操作，馬英九是中華民國的前總統，在現行中共「一國兩制」的框架下，中華民國似乎在中華人民共和國的管轄範圍之下，中華民國是不存在的，馬英九如何在中華人民共和國堅持「一國兩制」、「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」的情況下，堅持中華民國的存在，這是值得觀察的。

▲▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安會秘書長顧立雄接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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顧立雄馬英九蔡英文ET專訪中國大陸台灣中華民國

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