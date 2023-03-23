ET專訪／蔡英文出訪過境美國　顧立雄：與美方有縝密溝通、情資交換

◎採訪：陶本和、陳家祥、呂晏慈

◎攝影：宋良義、湯興漢

文／陳家祥

總統蔡英文29日將啟程進行睽違3年的友邦訪問之旅，過程中會過境美國紐約、洛杉磯，外傳將於4月5日會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。對此，國安會秘書長顧立雄接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，僅說總統出訪行程還在規劃中，但並未否認總統與麥卡錫會面；對於中國可能針對總統過境美國加大恫嚇力道，顧強調，國安單位與美國都有做縝密的溝通與情資交換，任何最壞的情境都在推演的劇本中。

蔡英文政府執政下，台美關係來到空前緊密的階段，美國官員、國會議員訪台不斷；此外，國際友邦的代表團也一個接一個到訪，台灣的國際地位愈趨重要。但就在蔡政府不斷尋求外交突破的同時，中國的武力威脅也不斷，甚至「成為出兵藉口」的言論不斷。

談到這樣的大環境，顧立雄認為，「紅線不是中國可以任意劃設的，如果紅線能夠讓中國任意劃設的話，那我們不用出門、也不用接待任何外賓」；中國紅線的劃設難以預測、標準也不清楚，只是藉由不斷任意劃設紅線對其他國家施壓。

「對中國來講，什麼都可以做為藉口，我們跟誰（來往）都可以成為一種藉口。」顧立雄表示，不該說誰來拜訪台灣，任意指謫是一種挑釁，也不可以說強化防衛能力就是一種挑釁，「這會沒完沒了，他（中國）就是這樣的國家，所以形象不太好」。

而談到官員互訪，近期總統蔡英文將前往友邦訪問，並過境美國紐約、洛杉磯，外傳還將會見美國眾議院議長麥卡錫。面對記者問到訪美的相關行程，顧立雄笑了笑說，總統出訪的相關行程，都還在規劃當中，「我們會就彼此間的便利，來做相關的安排，我目前沒有立場來加以證實，特別是在加州會面這件事」。

儘管沒有證實任何行程，但顧立雄說，還是要再強調說明，「我們跟任何民主國家的往來，不能由中國來劃紅線，這樣子的來往，也不應該受到任何限制」。

至於去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，事後對岸大動作發動圍台軍演，甚至發射飛彈飛越台灣上空，示威警告的意圖強烈，外界關心，中共的動作，是否都在我方研判之中？顧立雄說，在裴洛西訪台之前、之間、之後，政府對於相關的評估，都非常縝密的進行，也有和美方進行緊密溝通，「我們都已經做過各種評估，因應所有可能情境的發生」。

《東森新媒體ETtoday》記者追問，當年李登輝總統在1996年飛彈危機時號稱有18套劇本，對比上次裴洛西訪台，是否可以解密一下國安高層去年的沙盤推演？顧立雄說，這個問題不應該問他，應該去問中國，「所謂最好或最壞的狀況、要怎麼做，中國會更清楚，我們只是就各種可能的情勢做預判，一但發生事情時要如何因應」。

顧立雄強調，在這樣的情資交換過程中，台灣都跟美國做了很緊密的溝通，任何最壞的情境想像都在推演的劇本中，「因為所有在評估過程中，都會想說可能是這樣、那樣，所有可能的推演、我們要做什麼樣的因應，都要想像」。

「總統出訪這次，也一樣要做同樣工作。」顧立雄表示，現在就要準確說中國會做什麼樣的動作，不太可能，但國安單位一定會針對最有可能發生的狀況、要如何因應，做這樣的推演。

似乎是考量到國安推演會觸動國際敏感神經，顧立雄不願多說有幾套劇本，「講數字沒有太大的意義，最好、最壞的情況都要想像，也要想像最壞情況發生了要如何因應」。

就以裴洛西當時的狀況來說，顧立雄表示，後來發生的已經是這樣子了，「我們從各種可能的狀況已經加以推演，本來就是縝密的進行研判，跟美國溝通、做情資的交換」。