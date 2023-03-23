馬英九赴陸特勤「槍械子彈砍半」　綠委憂淪「半個總統」

▲前總統馬英九下周將赴陸。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將赴陸祭祖，《ETtoday新聞雲》23日獨家報導（獨／馬英九訪中祭祖 特勤「槍械子彈砍半」、不准帶探測儀），隨行的特勤隨扈起初擬攜6把槍，經協調後改為攜帶3把槍、3件防彈背心、子彈減半，連探測儀都不可攜帶。對此，民進黨立委賴瑞隆質疑，這顯然沒有尊重馬英九的身份及地位，「可以讓一個總統，變成半個總統嗎？」

賴瑞隆今天下午受訪說，馬英九是中華民國的卸任總統，具有中華民國卸任總統的身份，即使到世界各國出訪也一樣是卸任中華民國總統的身份，今天接受中國邀請，到中國去訪問，就應該維持尊嚴、對等的原則。

賴瑞隆說，卸任總統到任何地方出訪，都必須依照國安相關規定，有隨行保護的人員，也必須配槍，如果到了中國去，可以有6位隨扈人員，既然把6把配槍改為3把，顯然並沒有尊重到馬英九「前總統」的身份及地位，也是對中華民國的不尊重。

賴瑞隆質疑，「可以讓一個總統，變成半個總統嗎？」一個前卸任元首因為身份的關係，經過協調後被認定成「半個總統」，難道可以這樣嗎？呼籲中國若是真的尊重，真的是「一中各表」的話，就應該尊重馬英九「前總統」的身份、尊嚴、地位，不要把6把配槍變3把，這是不尊重的作法，也是人民無法接受的。