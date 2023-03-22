宋濤連2天見「有識之士」　台商籲：趁馬英九訪陸恢復自由行

記者蔡儀潔／昆山報導

中共中央台辦、國台辦主任宋濤21日在北京接見全國商業總會一行人後，今（22）日趕場到江蘇昆山參加台商台青座談會，並再次強調，願意與「有識之士」進行廣泛深入協商。昆山市台協會會長孫德聰在會上表示，建議在馬英九訪陸祭祖之際，主動宣布恢復自由行、旅行團等。

今年以來兩岸春暖花開氛圍濃厚，國台辦主任宋濤上任後，積極與台灣各界人士會見，他今日首度到台商重鎮昆山，與江蘇省的台商台青們面對面交流。

▲座談會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

孫德聰在座談會上率先發言，先是介紹台商在昆山的發展，舉例有168家老台商增加投資；10萬名台灣人在昆山工作生活，「很多年紀大的乾脆留下終老。」

孫德聰接著向宋濤提出四個建議，首先是掌握兩岸關係「主動權」，可以利用馬英九訪陸祭祖的機會，主動宣布恢復自由行、旅行團等，「台灣政府接不接球是他們的事，開放對兩岸而言是好事。」

身為南寶樹脂（中國）有限公司董事長的孫德聰，認為台灣民眾對大陸存在認知偏差，他舉例說，自己家人曾經提出3個「啼笑皆非」的問題，分別為「不是說外企都退出大陸了，你怎麼要增加投資？不是說在大陸賺錢拿不回來嗎？推共同富裕就是逼大家捐錢」。

孫德聰感嘆，「我覺得交往是非常重要的，把台灣同胞接過來看看，會有新的感覺。」

▲ 孫德聰（右二）發表建議。（圖／記者蔡儀潔攝）

孫德聰提出的第二點是，2020年民進黨會贏得大選是因為香港問題，但2024年反而是可以得分的地方，大陸方面可以創造條件，令台灣媒體到香港介紹吃喝玩樂，宣傳實施「一國兩制」的香港在港區國安法後，經濟變得更加繁榮。

他接著表示，隨著輿論氛圍撕裂，台灣人少的省市面臨政府害怕見台商、小孩被大陸同學霸凌等情況，建議國台辦約束鷹派網民的聲音，並在2024大選前，減少「兩岸必然統一，也必將統一」的論述，更多強調兩岸統一後的好處，牢牢把握台灣中間民眾的心。

宋濤在聽完台商台青發言後，提出4點看法，首先是大陸經濟前景可期、長期向好的基本面沒有變，今年疫情防控平穩轉換，穩經濟政策效應體現，仍然是廣大台商台企發展的最佳選擇地。

宋濤接著說，第二，兩岸交流合作的勢頭不可阻擋，中央台辦近期恢復直航航點、輸入冰鮮白帶魚、凍竹莢魚等；民進黨出於一己之私，對兩岸同胞交流往來有所限制，不符合市場經濟的規律，「是不得人心的。」

宋濤在講述第三點時重申，大陸始終秉持「兩岸一家親」的理念，尊重關愛照顧台灣同胞，致力兩岸交流合作。

宋濤最後表示，台灣同胞的福祉還是繫於祖國統一和民族復興，並再次重申今年年初的談話，「我們願意與台灣各界『有識之士』就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」；堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，「搞台獨嚴重危害台灣同胞的利益。」

值得注意的是，宋濤今日在座談會上，談到了祖國統一之後「台灣同胞最希望得到什麼」，只要在一個中國原則和「九二共識」下都可以商量，會充分尊重台灣民眾的意願和需求。

大陸方面今日出席活動的有國台辦經濟局局長張世宏、國台辦秘書局局長楊毅、江蘇省統戰部部長惠建林、江蘇省台辦主任練月琴、蘇州市長吳慶文等人。台商台青方面，則有全國台企聯常務副會長、昆山市台協會會長孫德聰；蘇州市台協會副會長錢永昌、昆山市台協會青年會會長陳由傑等人。

▲陸委會主委邱太三。（資料圖／記者屠惠剛攝）

對於大陸方面頻頻進行的交流活動，陸委會21日發布的專案報告指出，中共近期更加大對台工作力度，頻密邀我國政黨人士、地方首長等人赴陸藉機宣揚其統一政策、釋放恢復部分產品禁令等。而

針對馬英九27日率團到大陸祭祖，陸委會主委邱太三表示，希望馬赴陸要注意其相關作為跟言行能符合國家利益，且不希望馬英九被矮化，甚至被利用來做統戰。