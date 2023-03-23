馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

▲馬英九是1949年兩岸分治74年來，第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

前總統馬英九3月27日將率團到中國祭祖及學術交流，對此，國民黨前立委邱毅表示，打從馬表示將赴大陸訪問後，台獨陣營便連番惡罵，其中以名嘴李正皓和退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員于北辰罵最兇、罵最勤快，也罵得最離譜，「不知道馬英九有什麼感覺，這兩個人可都是馬英九提拔上來的。」

邱毅22日在臉書說，李正皓是大陸網民熟知的「田鼠哥」，他是馬英九擔任黨主席時的青年團執行長，後來馬交棒給朱立倫時，又大力推薦李擔任國民黨的發言人。

邱毅指出，2016年國民黨失去執政權後，李正皓與徐巧芯這些人成立「草鞋聯盟」，專務黨內鬥爭奪權的勾當；後來，李眼見國民黨式微，他的醜聞又被八卦媒體曝光，在黨內已無發展空間，被國民黨開除黨籍後，便投靠台獨媒體，成為台獨節目批判國民黨的一員尖兵。

▼李正皓。（圖／翻攝李正皓臉書）



邱毅提到，尤其這次馬英九將訪大陸，成了輿論攻擊的重心，李正皓可派上用場了，以他曾為馬英九親信的角色，回頭嘶咬馬，是有一定的媒體吸引力。

邱毅表示，于北辰被大陸網民稱為「土房哥」或「跑步哥」，他本是陸軍校級參謀，後來得到馬英九賞識，提升他為少將；退役後，再重用他擔任黨內黃復興桃園主委，後來因特愛搞直播，罵東罵西，惹怒國民黨高層，被開除黨籍，也順勢投向台獨媒體，成為台獨醜化大陸、罵國民黨的工具。

邱毅認為， 看到李正皓和于北辰的顛三倒四，馬英九識人不明、用人不查的毛病就很清楚了，一直到現在，他身邊還是圍繞著一群拍馬逢迎的投機分子，希望這次他別把這些人帶到大陸去出醜，讓大陸人民誤以為台灣人都是騙吃騙喝的雙面人。

▼ 于北辰。（圖／翻攝于北辰臉書）