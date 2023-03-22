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羅致政指馬英九訪陸行程似「國民黨流亡路線」　蔡明彥：大陸有政治盤算

▲蔡明彥（前）、田中光22日備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡明彥（前）、田中光22日答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九3月27日率團到中國祭祖及學術交流，期間也將參訪多個遺址，但民進黨立委羅致政根據馬英九此行路線，質疑與國民黨當年撤退路線相似，並指馬的行程沒有任何一個反共的遺址，只有反日跟為中華民國悼念的遺址，「這是中國認知作戰」。國安局長蔡明彥直言，中國做相關外國政要規劃，都有一些政治評估跟盤算在裡面。

針對馬英九3月27日至4月7日到中國祭祖行程，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日指出，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市；此外馬英九也將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國學生進行交流。

立法院外交國防委員會今天安排國安局長、國防部副部長、外交部次長、陸委會副主委、海委會海巡署副署長、行政院國土安全辦公室主任報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」並備質詢。▲羅致政秀出馬英九出訪路線與國民黨流亡路線的對比圖。（圖／羅致政辦公室提供）

▲羅致政秀出馬英九出訪路線與國民黨流亡路線的對比圖。（圖／羅致政辦公室提供）

羅致政質詢蔡明彥、外交部副部長田中光時，秀出馬英九出訪路線與國民黨流亡路線的對比圖，並問蔡有沒有像？只見蔡沉默不語，羅致政接著說，馬英九行程有一個「中國歷史檔案館」，存放1912年至1949年中華民國的歷史檔案，馬被安排去這館，「就是告訴你，這是過去歷史了」，另一個行程是「中國近代史遺址博物館」，是過去國民政府1948年5月至1949年4月的南京總統府。

羅致政表示，中國在處理這種元首外交時，每一個行程的安排都非常重要，中共為什麼安排這個行程？這時間點，中共想幹嘛？蔡明彥說，今年是「一國兩制台灣方案民主協商」的元年，而時間點上也剛好跟蔡英文出訪友邦重疊，中國做相關外國政要規劃，「都有一些政治評估跟盤算在裡面」。田中光則說：「我也同意剛剛局長的講法。」

羅致政說，馬英九和國民黨被坑是「他們家事｣，但中共的訊息很清楚，參觀南京國民黨的遺址或中華民國遺址，就是要向全世界證明，中華民國已經結束了。

▲羅致政揪馬英九訪中未參觀任何反共遺址。（圖／羅致政辦公室提供）

▲羅致政揪馬英九訪中未參觀任何反共遺址。（圖／羅致政辦公室提供）

「但更讓我擔心的是一個反日遺址。」羅致政指出，馬英九訪陸行程安排了南京大屠殺紀念館、日軍受降儀式地點、重慶抗戰博物館等，「這是反日、抗日行程」。

羅致政問蔡明彥，如果日本來問你中國怎麼安排這行程，你怎麼回答？蔡明彥說，尊重馬英九。羅致政則說，這行程出來後，他聽聞到的日本非官方人士表示無法理解。

羅致政又說，馬英九行程中沒有任何一個反共的遺址，只有反日跟為中華民國悼念的遺址，「這是中國認知作戰」；因為這個訪問所造成所謂的中共要操弄的議題，國安局準備好了嗎？蔡明彥回應，尊重委員的分析，針對馬英九訪中期間，國安局會密切關注中方會否操作認知作戰。

▼立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

▼立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

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