陳建仁喊「馬總統不只是馬先生」　他批：不敢台獨！別再變蘇貞昌

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九將於本月底赴中國大陸訪問，針對其赴陸稱呼，行政院長陳建仁昨日提醒馬英九不只是「馬先生」，應該被對岸稱呼「馬總統」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑22日質疑，若民進黨要走台獨路線，就應該宣布修憲，請對岸以「總統」稱呼，或用外國方式對待台灣，「但如果你不敢，那為什麼在立院要講這種話？陳院長如果是溫暖內閣，真的要好好地去修正一下，不要再變成蘇貞昌了。」

對於陳建仁備詢時提到，此次馬英九被對岸稱為「馬先生」，應該稱呼為「馬前總統」較合適。蕭旭岑今日於廣播節目《千秋萬事》中回應，陳建仁堅持要對岸稱呼馬英九為「馬總統」，這件事非常可笑，因為這就是兩國論。他質疑，陳建仁敢公開講這是兩國論嗎？如果要對岸稱呼馬英九為「馬總統」，那請問陸委會還有存在必要嗎？陸委會主委邱太三是不是趕快辭職，快併到外交部成立的「中國司」或「亞太司」？

蕭旭岑認為，如果陳建仁不敢宣布台獨，也不敢說這是兩國論，那當國民黨有什麼動作時，怎敢指指點點說對岸不稱呼「馬總統」？他回顧，2015年在新加波舉行的「馬習會」，雙方所以互稱為先生，是因為兩岸互不承認主權，「對岸是我們的大陸地區，對岸也稱呼我們為台灣地區，這是互相的。若我們不承認大陸，當然就不能叫習近平為主席，那他們叫我們總統反而很奇怪，是不是要把我們當成外國？」

蕭旭岑強調，兩岸互稱先生才是最高的尊重，這次對岸歡迎馬英九時，是稱呼「馬英九先生」，這個據他了解是從未有過的體例，過去大陸如果要宣布要邀請誰，或是歡迎誰，都是要用前國民黨主席等頭銜，但只有馬英九是用「先生」。所以馬英九這次是受到高度的尊重與禮遇。

蕭旭岑表示，陳建仁的說法只是暴露民進黨的雙重標準，而且戰略不清楚。如果要走台獨路線，就應該宣布修憲，把中共當成外國，請他們之後稱呼「總統」或用外國方式對待台灣，但民進黨不敢，「如果你不敢，那為什麼在立院要講這種話？陳院長如果是溫暖內閣，真的要好好地去修正一下，不要再變成蘇貞昌了。」