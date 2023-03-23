男分飾2角詐欺撈百萬　警一句話卸心房...蒐證隔月抓人

▲台中警方逮捕詐欺犯許姓男子之後，隔月在許的住處又逮捕林姓同夥。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大日前北上台北市內湖區逮捕在網路上分飾2角，一邊扮演買家買酒，一邊扮演賣家的32歲許姓男子，警方一開始就懷疑一定有共犯，進門搜屋時果然發現另名28歲的林姓男子在電腦前同時以多個帳號跟人聊天，員警好奇趨近一看，故做鎮定的說「這沒啥特色、大家都這樣」，讓林男卸下心防，回來後立即蒐集相關證據，隔月再度北上逮捕林男，原來林男才是分飾2角，負責在訂貨、販賣，而許男只是取貨者。

台北內湖區有7家酒商被11名買家控告詐欺，理由是酒商收到錢後，買家拿不到酒，酒商公司帳號因此被凍結，金流動彈不得，酒商確實出貨了，卻是由許男搭車來載走，再以低於市價1至2成賣出，粗估獲利百萬元。

市刑大偵八隊一接獲這案時，懷疑許男一定有共犯，年初北上內湖許男住處搜索時，發現屋內的林男正坐在電腦桌前操作電腦，且同時以多個帳號跟人聊天，當下雖高度懷疑，但還是不打草驚蛇的說「這沒啥特色、大家都這樣」，讓林男卸下心防，覺得沒有被警方查覺。

警方返回隊部後，立即蒐集相關證據，發覺林男涉案的程度更深了，於是隔月再度到許男住處，這次換抓林男，林男才是1人分飾2角，不但擔任買家向酒商訂貨，也找尋賣家低價賣酒，而許男只是取貨、送貨者。

林嫌除了交易洋酒之外，也將不法詐欺所得透過地下匯兌方式，找尋地下人民幣幣商進行洗錢或向不知情的民眾換匯成人民幣，全案警詢後，將林男依詐欺罪、洗錢防制法罪等嫌移送台中地檢署偵辦。