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最懂「人心」院長！陳適安改造中榮　拚數位轉型擠身全球300強

▲台中榮總,陳適安。（圖／記者白珈陽攝）

▲脫去冰冷形象！最懂「人心」院長陳適安，改造中榮成暖心醫院，拚數位轉型擠身全球智慧醫院300強。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

心臟，是人體最重要的器官之一，能定人們生死的樞紐。台中榮總醫院院長陳適安，研發的心房顫動電燒術，引領全球，被稱為「Taipei Strategy台北方法」，人們更稱陳適安是心臟泰斗。但陳適安不僅醫術精湛會醫人心，他更懂「人心」。在他領軍下的台中榮總，發展AI、遠距照護中心，不鳴則已，一鳴驚人，在2022年一舉躍升成全球前300 強最智慧醫院；而過往給人印象冷漠、難以親近的台中榮總，更在這幾年悄悄走進人們心中，扛起防疫重責，還前進偏鄉，照護醫療資源不足的當地居民。

對於遠距照護，陳適安看得很遠，早在台北榮總擔任副院長時，就已在心中構建藍圖。在他心中，台灣雖腹地不大，但遠距醫療可以跨山越海，醫護無法在第一時間趕到現場，卻能透過數位科技，將病患各項資訊傳送到醫院，若遇到緊急狀況，遠端醫師也能同步精準指導，「這不是關於完美、而是關於盡力而為！」

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▲台中榮總,陳適安。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中榮總去年成立全國最大遠距照護中心，整合中榮和分院數位系統。（圖／記者白珈陽攝）

2021年上任，陳適安就積極推動數位轉型，不僅是線上門診、靜態影像觀看而已，去年更成立全國最大遠距照護中心，整合中榮和分院急重症遠距腦中風即時線上會診系統、心導管5G遠距手術協作指導、遠距心率監測，及24小時call center健康諮詢等遠距照護，並且加入醫院營運管理系統，可及時安排住院、手術等醫療需求。

遠距照護中心14個大螢幕，從院內ICU加護病房的空床數、占床率；急診的以及重症病患的狀況，到院外救護車上的轉院病患動態，都可從螢幕上清楚得知，「比如分院轉診來的病患，急診、救護車、遠距照護中心都可即時連線，監視病患在轉送路途中所有生理數值，知道救護車多久抵達、目前位置，同時連結醫院系統，掌握各手術室狀況，哪間手術室可收治病患，一旦救護車到達，救護車就能立即進入手術房救治。」

▲台中榮總,陳適安。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳適安每日行程超滿，還帶院內醫院前進偏鄉羅娜部落義診。（圖／記者白珈陽攝）

醫療資源不足一直是偏鄉居民的痛點，居民有病痛即便有醫生，若是遇到突發性病症也無法及時因應，陳適安推動的遠距照護醫療正是擊中痛點的方法之一。此外，陳適安還帶領院內骨、婦、內、兒、牙、眼、耳鼻喉共7科重量級醫師前往南投羅娜部落義診，不僅看病，還到行動不便的居民家中訪視，除了即時以5G網路連線院內查詢相關就醫資料，也更新、完整居民病歷，拉近了醫療城鄉差距。

▲台中榮總,陳適安。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中榮總門診大樓大廳不定時舉辦藝術展，讓冰冷的醫院，注入輕鬆的文化氣息。（圖／記者白珈陽攝）

看似拚技術、拚科技的數位醫療。對陳適安來說，最內層的本質還是人，這當中不只病患，還有院內同仁。數位醫療一面縮短地理距離，一面也解決醫療人員不足以及工作量超載的情況。當記者問起，中榮近年來的創新與成就時，陳適安毫不猶豫，第一時間將所有成就歸功於院內同仁的傾力合作。

▲台中榮總,陳適安。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳適安將長廊舊有的不透光玻璃換掉，讓陽光灑進院內，也灑進每個人心中，一改過去榮總冰冷陰暗的印象。（圖／記者白珈陽攝）

在台中榮總，陳適安不僅管大工程，連細微到長廊的窗戶，他也注意到，過往行政大樓長廊看來陰暗不透光，冰冷的醫院更死氣沉沉，所以將其中一處玻璃全部換掉，讓陽光灑進長廊，也灑進每個人心中。此外，在門診大樓辦藝術展、音樂會，與大型醫師團體交流、合作，與病患間的垂直關係變得柔和，也與同業診所醫師間的水平聯繫變得順暢。

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