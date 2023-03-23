獨／內湖5百萬搶案1小時偵破　女富商調度資金搭BMW M5被盯上

記者張君豪／台北報導

23日下午3時許、台北市內湖區行愛路159號發生一起歹徒持辣椒水行搶案件，根據警方調查，當時歹徒開鐵灰色Toyota altis轎車，尾隨被害人謝女先後赴南港區國泰世華銀行提領500萬元、再奔赴內湖區一銀新湖分行提領195萬元現金後，趁女被害人拿鉅款上車前，拉開車門狂噴辣椒水搶走新台幣500萬元現款。警方獲報後調閱監視器，鎖定歹徒作案車輛上國道往基隆方向，通報雙北警局、國道警察局進行全面攔截圍捕。

▲內湖23日下午發生一起500萬鉅款搶案，歹徒使用辣椒水噴灑導致駕駛無法反抗，搶匪在新北貢寮落網。（圖／記者郭世賢攝）

持辣椒水行搶的歹徒不僅沒有遮蔽車輛牌號，還使用e-tag國道付費裝置，導致沿路行蹤遭到警方鎖定，新北市瑞芳分局警網在下午16時10分左右，在新北市貢寮區台2丙線19k往台北方向攔截到犯案車輛，警員荷槍攔車喝令搶匪下車趴好，當場逮捕4名搶匪到案。

▲內湖23日下午發生一起500萬鉅款搶案，歹徒使用辣椒水噴灑導致駕駛無法反抗。（圖說下同／記者黃彥傑攝）

新北瑞芳警方隨即通報案發地內湖警分局進行人犯交接，預計內湖警方會在傍晚押解4名搶匪返回分局偵訊；由於歹徒行搶過程沒有任何掩護逃離計畫，1小時內就遭警方逮捕，速度之快，台北市警局刑大幹員正準備趕往現場支援偵辦搶案，整裝完成就接獲案件破獲、專案支援勤務解除。

根據警方調查：女被害人日前才與金主見面敲定一筆商業投資，女被害人及同業打算在北市開一家二手車行，透過飯局向金主商貸約700萬元的開店資金，23日金主依約匯款到帳，女商人中午才委託友人開著新車市價逾700萬元新台幣的BMW M5轎跑車幫忙載運現款，未料竟遭搶匪盯上，這起搶案是否涉及內神通外鬼，抑或女富商的開店調度資金情事外洩，有待警方後續追查。

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