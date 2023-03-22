種出全台最大顆藍莓！直徑超過3公分　花蓮達人經驗分享

▲▼目前台灣最大顆藍莓的培育紀錄保持者田培楨，分享藍莓栽培管理及育種經驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府「有機農業月旦講堂」，今年第一場21日在花蓮婦幼親創園區正式登場，邀請目前台灣最大顆藍莓的培育紀錄保持者田培楨先生（老田）分享「台灣高品質藍莓栽培管理及育種經驗分享」講題，讓民眾瞭解適合台灣種植的藍莓品種有哪些？如何栽培一株藍莓樹並透過正確的修剪，讓它結出豐碩的果實？

縣長徐榛蔚指出，藍莓屬於高經濟價值作物，富含花青素、維生素、礦物質，其抗氧化的效果深受消費者喜愛；一般市面販售的果實，直徑皆在1-2公分之間；而位在花蓮吉安的斜槓園藝愛好者田培楨，在自家庭園中種出的藍莓，直徑竟超過3公分，比一枚50元硬幣還大，成為目前全國最大藍莓的紀錄保持者。

藍莓原產於北美洲，種植條件嚴苛，須在日照充足、疏鬆透氣的酸性土質環境才適合生長，老田因獨愛種植藍莓，耗時三年時間，從四百多顆種子中進行篩選、育苗，經兩年悉心栽種，目前由一株名為「蘿拉」的品種苗，結出32.66毫米的大果實，令人驚豔。

一株藍莓苗通常要歷時到3-5年才能成樹，也因為台灣的環境條件不利於溫帶果樹生長，以及對於種植技術不熟悉，農友不敢大量栽種，因此多仰賴進口，使得藍莓價格昂貴。

目前尚栽培兩年即有如此成績的田培楨，除了持續培育研發，也在臉書成立藍莓社團，擔任版主，迄今已有3.2萬的訂閱流量。與喜愛藍莓的朋友交流各地藍莓的種植經驗，分享培育歷程、為新手排疑解惑。此外，他更不吝分享自身育種育苗的經驗給在地農友，推廣藍莓栽種技術，讓大家都能吃到新鮮現採的藍莓！

徐榛蔚表示，在不懈的創新育種和成熟的培植技術之下，台灣自行培育的藍莓的品種已達到突破性的進展，期盼未來創造更多特色品種，滿足市場需求，提升花蓮的農產品價值，在國際上有更強的競爭力，創造更多台灣之光。