張麗善2度參訪花蓮 ！縣政經驗交流　深化觀光及有機農業合作

▲▼雲林縣長張麗善（站立者）率團隊拜訪花蓮縣政府，雙方針對縣政經驗分享交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為交流觀光、文化、教育、農業等縣政經驗，雲林縣長張麗善21日率雲林縣政府團隊拜訪花蓮縣政府，並由縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、祕書長饒忠及各局處首長接待，雙方交流會議中針對縣政經驗進行分享與討論，期盼未來兩縣在觀光發展、智慧教育及有機農業等政策深化合作，共創商機。

花蓮縣長徐榛蔚首先向雲林縣政府參訪團致上誠摯歡迎，感謝張麗善縣長再次率領雲林縣府團隊來到花蓮，徐縣長提到，這幾年花蓮與雲林密切交流，花蓮縣府團隊多年前亦曾到訪雲林進行交流，在前年及去年花蓮縣府農業處團隊亦多次到雲林參訪學習農事經驗，尤其是今年東京國際食品展，更與張縣長以及三位女力首長，共同行銷花蓮及雲林等五縣市優質農產，向東京、國際展現台灣優質好物。

▲花蓮縣長徐榛蔚說，雲林縣讓傳統農業轉型到智慧農業，是學習的最佳典範。

徐榛蔚說，雲林縣是全台蔬果耕種面積最大的縣市，整個農業包含畜牧業及蔬果業結合智慧農業，讓傳統農業轉型到智慧農業，是我們學習的最佳典範，而花蓮有機農業耕作面積居全國之冠，縣府在2020年成立有機農業辦公室，期許將花蓮打造為有機首都，輔導農民從慣行農法轉換為友善耕作，提升花蓮有機農業面積，為全國消費者提供健康零汙染的優質農產。

「花蓮走向國際、世界走進花蓮」徐榛蔚也提到今年花蓮的施政主軸，花蓮縣除積極推展智慧農業、打造有機首都，因著得天獨厚的自然環境及地理條件，積極利用運動產業帶動觀光產業，向國際旅人招手，來到花蓮感受大山大海之美。

▲花蓮縣府團隊與雲林縣府團隊合影。

張麗善表示，過去在立法院期間和時任立委的徐榛蔚縣長即締下好姊妹的情誼，徐縣長問政認真用心，深感敬佩。她與雲林縣府團隊行經蘇花改來到花蓮，更敬佩前縣長傅崐萁的遠見，為花蓮擘劃長遠的施政藍圖，為縣民爭取安全的交通環境。

會議中，雙方針對縣政治理等交換意見及經驗分享，也針對建構數位城市、推廣環境永續、淨零排碳、有機農業、青年創業、食農教育等議題進行交流，對於兩縣推動之政策皆有相互學習進步之效，雙方相談甚歡。

雲林縣政府參訪花蓮行程，除參觀花蓮縣考古博物館外，也參訪每到暑期大小朋友都愛去的知卡宣親水公園，更盼未來兩縣在觀光景點的推廣、智慧城市的普及及特色農漁產、水果的行銷有更進一步的合作與交流，共創深度國旅新商機。

