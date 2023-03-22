何博文轉戰淡水「一人卡五洞」落幕　羅致政、張宏陸民調皆贏雙位數

▲何博文宣布參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市黨部主委何博文去年放棄競選連任議員，22日宣布投入新北立委第一選區（淡水、三芝、石民、泰山、林口、八里）。外傳何博文原有意挑戰板橋東、西區立委羅致政與張宏陸，但據了解，經民調結果顯示，張宏陸、羅致政都領先兩位數，因此三方派系並未協商，何博文則在黨政高層的協助下，轉與淡水的呂家完成協調後出線參戰。

何博文在板橋市議員任內具有深厚基層實力，去年放棄市議員競選連任，並成功交棒給子弟兵黃淑君，自己轉往挑戰2024年立委。不過，何博文遲遲未表態出戰哪一選區，讓地方各路人馬人心慌慌，一度傳出何博文「一人卡五洞」的嘲諷（幕後／初選角力？英蘇立委聯手「顧板橋」 他被傳「一人卡五洞」喊冤），除了板橋東區、西區外，還包括三重、淡水，以及不分區。

近來，前立委呂孫綾本來傳出有意再戰淡水立委，但前天深夜透過臉書表達「不參選」的態度，隨後何博文於今（22日）在「湧言會」立委王定宇、趙天麟、林楚茵，以及「正國會」立委吳琪銘、陳歐珀、「新系」立委沈發惠等跨黨派成員陪同下，召開記者會，宣布出戰新北第一選區（淡水、三芝、石民、泰山、林口、八里）。

事實上，在此之前，何博文跟板橋立委羅致政、張宏陸，已互有駁火，英系的羅致政、蘇系的張宏陸聯手掛看板，標榜「作伙顧板橋」，對陣意味濃厚。據了解，經民調結果顯示，羅致政、張宏陸都領先何博文兩位數，其中張宏陸的支持度領先達13個百分點，因此三方並未進行協調；而何在黨政高層協助下，協商位於淡水的「呂家」，他也成功轉戰淡水選區，讓「一人卡五洞」的風波落幕。

張宏陸22日表示，他跟羅致政長期在板橋經營服務，各項民調也持續領先，兩屆的立委任內共同為地方建設和教育做出許多前所未有的成績。他們共同爭取數百億預算，讓孩子有好的數位學習環境、班班有冷氣、操場翻新及添購平板電腦等，爭取7座停車場、近3000停車位、讓敬老卡7月可以搭台鐵 等許多福利，在國會也認真問政，戰戰競競，實現對選民的承諾與期待。

張宏陸表示，對於有所謂地方人士透過媒體放話，稱是賴清德出面協調，是對主席的抹黑跟不尊重。他說，為了2024的勝選，全黨必須團結，這不明的「地方人士」卻指稱什麼司馬昭之心路人皆知，這種不符合事實的放話，實在是惡劣至極。

▲▼民進黨板橋立委羅致政（上）、張宏陸（下）。（圖／民進黨提供、記者屠惠剛攝）