幕後／初選角力？英蘇立委聯手「顧板橋」　他被傳「一人卡五洞」喊冤

▲何博文未來動向備受黨內關注。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨將在下周啟動區域立委提名作業，去年即宣布不競選連任的新北市板橋區前議員何博文有意轉戰立委，但至今未宣布鎖定哪個選區，地方盛傳「一人卡五洞」，除了板橋東區、西區、三重區、淡水區，甚至不分區都是潛在選項，動向備受關注。值得注意的是，板橋東區、西區現任立委羅致政與張宏陸在選區交界掛起「作伙顧板橋」看板，黨內聯想有聯手「卡何」意味，無形間為即將到來的立委初選選戰增加煙硝味。

▲英系立委羅致政與蘇系立委張宏陸聯合看板。（圖／讀者提供，下圖同）

回顧上屆立委初選，時為「海派（而後轉型為湧言會）」的何博文鎖定板橋西區登記參選，挑戰蘇系張宏陸的連任之路，然而當時面對府院黨3方高層出手協調、關切，最終何博文在黨中央開記者會哽咽宣布「退出有把握的初選」。

2022地方選舉期間，何博文宣布不競選連任市議員，成功交棒子弟兵黃淑君，然而，對於2024將轉戰哪一立委選區，卻始終讓外界霧裡看花。

地方人士分析，對比4年前何博文因自認掌握優勢，早早就宣布鎖定板橋立委提名，今年遲未鬆口，還一度傳出「一人卡五洞」說法，包括原議員選區涵蓋的板橋東區、西區，正國會立委余天宣布不連任的三重區，2012年曾參選的新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），甚至不分區立委提名，都成為潛在選項。

還有綠營人士建議，何博文擁有全國知名度，曾任兩屆市議員及民進黨新北市黨部主委，應該扮演為民進黨開疆闢土的角色，聚焦目前非民進黨立委的選區，例如「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」，前往淡水挑戰尋求連任的國民黨立委洪孟楷，或者轉赴永和挑戰國民黨立委林德福。

不過，何博文今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時澄清說，「我的本命區就是在板橋」，之所以至今沒明確宣布，就是為了顧全大局，因為黨內有些人會覺得應該顧慮黨內和諧的因素，希望有一些其他的考量，基本上，他尊重黨的協調和安排，因為他是板橋的民意代表，放棄議員連任、栽培年輕人順利接棒後，想要努力進軍國會也是事實。

至於黨內盛傳何博文有意轉戰三重，何博文氣憤地說，「三重從來就不是我的選項，我從來沒有任何（選三重的）意向或動作」，這種抹黑的傳言實在非常不入流、惡毒，還破壞黨內團結；另對是否可能重回北海岸，或者爭取不分區？何說，其他區域都尊重黨部的協調，熟悉自己的人都知道，他非常顧大局、認真經營基層。

另一方面，分屬英系、蘇系的羅致政、張宏陸今天在板橋東區、西區交界處，環河西路五段與板城路口附近，掛起「作伙顧板橋」聯合看板，時值下周一立委初選就要開始領表登記的敏感時間點，格外引發黨內揣想：是否有聯手「卡何」，或者劍指假想敵何博文的意味？

對此，張宏陸受訪時澄清該臆測說，板橋立委選區雖然分為東區、西區，但實際上是共同生活圈，「板橋就是板橋，對多數人而言，沒有東西區之分」，因此，他與羅致政除了是同黨同志，在立法院分別在內政委員會及外交國防委員會發揮所長，為鄉親努力，在地方上，也互相合作、支援，共同爭取公共建設，掛出「作伙顧板橋」聯合看板，也是很正常的事。

羅致政也說，這麼多年來，他與張宏陸一同合作，為地方爭取預算和建設，未來也希望獲得民眾認同，一起爭取為民眾服務的機會。