擴大進口雞蛋「向蛋商蛋農宣戰」？　陳吉仲：只是補短期缺口

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解國內短期蛋荒，農委會今（22日）宣布將再進口6000萬雞蛋來台，有產業界指，官方大量進口雞蛋，又以平價上市，根本是打擊本土農業，是在跟蛋商蛋農宣戰。農委會主委陳吉仲回應，進口蛋是透過洗選通路到末端超市通路，不會影響產地價，而且現在盤價跟產地價已出現落差，再討論盤價要不要調整，這議題不是很好玩嗎？

立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，中場休息時間接受媒體聯訪指出，進口雞蛋是短期專案補不足，是透過既有洗選通路到末端超市等通路，不會影響到產地價，畢竟國內量能還是不足，產地價不會因為專案進口受影響。

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陳吉仲進一步指出，因為雞蛋產銷吃緊，現在產地價格已經沒有按照盤價，原本產地價每斤45.5元，一箱盤價910元，但實際交易已經喊到1000元、1100元都有，這不是就是一種市場機制嗎？

針對蛋商公會指控農委會要求蛋價凍漲，陳吉仲說，這個議題問過Ｎ次，強調農委會只負責提供產銷資訊給產業界參考，要怎麼討論，不要打電話問同仁意見，問意見同仁也不會回答Yes or no，拜託不要一周就來一次，為什麼每次開完會後，做成的決議，都把負面推到農委會，農委會說尊重就是尊重，一直炒作這個議題，無助解決問題。

陳吉仲還說，蛋商公會講的「無限期休市」，講的是「不再報價」，雞蛋每天還是有大運輸、洗選、按照合約走的交易，市場持續交易，只是不報盤價，但如果現在產地價格，已經跟盤價有落差，再去討論盤價要不要調整，這個議題不是更好玩了嗎？