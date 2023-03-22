　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擴大進口雞蛋「向蛋商蛋農宣戰」？　陳吉仲：只是補短期缺口

▲▼立院時事訪問，陳吉仲。（圖／記者陳煥丞攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解國內短期蛋荒，農委會今（22日）宣布將再進口6000萬雞蛋來台，有產業界指，官方大量進口雞蛋，又以平價上市，根本是打擊本土農業，是在跟蛋商蛋農宣戰。農委會主委陳吉仲回應，進口蛋是透過洗選通路到末端超市通路，不會影響產地價，而且現在盤價跟產地價已出現落差，再討論盤價要不要調整，這議題不是很好玩嗎？

立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，中場休息時間接受媒體聯訪指出，進口雞蛋是短期專案補不足，是透過既有洗選通路到末端超市等通路，不會影響到產地價，畢竟國內量能還是不足，產地價不會因為專案進口受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲進一步指出，因為雞蛋產銷吃緊，現在產地價格已經沒有按照盤價，原本產地價每斤45.5元，一箱盤價910元，但實際交易已經喊到1000元、1100元都有，這不是就是一種市場機制嗎？

針對蛋商公會指控農委會要求蛋價凍漲，陳吉仲說，這個議題問過Ｎ次，強調農委會只負責提供產銷資訊給產業界參考，要怎麼討論，不要打電話問同仁意見，問意見同仁也不會回答Yes or no，拜託不要一周就來一次，為什麼每次開完會後，做成的決議，都把負面推到農委會，農委會說尊重就是尊重，一直炒作這個議題，無助解決問題。

陳吉仲還說，蛋商公會講的「無限期休市」，講的是「不再報價」，雞蛋每天還是有大運輸、洗選、按照合約走的交易，市場持續交易，只是不報盤價，但如果現在產地價格，已經跟盤價有落差，再去討論盤價要不要調整，這個議題不是更好玩了嗎？

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／艾翔猝逝遺照曝光　大姊心碎：弟回到天父的懷抱
快訊／才晉任少將　花防部參謀長癌逝
艾成親弟死前41分鐘「王瞳PO文提到他」！她最新貼文曝：艾翔
艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世　19天前才上胡瓜節目
艾成艾翔「都40歲猝逝」！　父母半年痛失2子崩潰
「想不到才拿2分...」美國教頭致敬日本
快訊／艾成親弟弟猝逝！　不到1月前剛來台悼念
快訊／WBC公布全明星陣容！　台灣唯一入選是他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

付i郵箱寄件郵資　郵局今起增全盈+PAY、icash Pay「刷讀掃碼」

球探賺翻！球迷點名「日本隊5投手」有大聯盟實力　最年輕僅20歲

不是大谷翔平！球迷曝「日本奪冠5關鍵」：沒他這支球就涼去了

神一樣的劇本！大谷翔平2天前「超神金句被挖出」　台灣球迷振奮

十大違規食藥廣告「它」最離譜！　宣稱改善心血管累計遭罰198萬

一樣都傷身「為何只禁電子煙」？網揭暗黑真相：擋人財路

擴大進口雞蛋「向蛋商蛋農宣戰」？　陳吉仲：只是補短期缺口

新車星級評等公信力蒙陰影　立委爆「業代早知賣的車要碰撞測試」

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

付i郵箱寄件郵資　郵局今起增全盈+PAY、icash Pay「刷讀掃碼」

球探賺翻！球迷點名「日本隊5投手」有大聯盟實力　最年輕僅20歲

不是大谷翔平！球迷曝「日本奪冠5關鍵」：沒他這支球就涼去了

神一樣的劇本！大谷翔平2天前「超神金句被挖出」　台灣球迷振奮

十大違規食藥廣告「它」最離譜！　宣稱改善心血管累計遭罰198萬

一樣都傷身「為何只禁電子煙」？網揭暗黑真相：擋人財路

擴大進口雞蛋「向蛋商蛋農宣戰」？　陳吉仲：只是補短期缺口

新車星級評等公信力蒙陰影　立委爆「業代早知賣的車要碰撞測試」

艾成弟心肌梗塞猝逝！10大徵兆注意了　醫點名1關鍵：快就醫

艾成親弟艾翔猝逝遺照曝光　大姊心碎：弟回到天父的懷抱

快訊／花防部參謀長林彰良今癌逝　去年才晉任少將

艾成親弟死前41分鐘「王瞳剛好PO文提到他」！她讚：艾翔太可愛

台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

雙倍芋泥尬烤布蕾、香草冰淇淋！　最新濃郁系「芋頭手搖杯」來了

普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

日本隊飆80K史上第一　大谷翔平擁3紀錄包括敲最「暴力」一球

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

他籲「這期間」別去日本　網點頭：再不做功課啊

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

三寶違停最快現世報　開車門秒折彎

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

春雷要響了　「全台有雨」大變天

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

打開便當有滷蛋　一符號讓眾人笑了

不怕MLB打者　日本隊投手「有8人25歲以下」

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

更多熱門

相關新聞

漲電價不會影響民生？　顏寬恆喊「不信」：連買蛋餅都多付10塊了

漲電價不會影響民生？　顏寬恆喊「不信」：連買蛋餅都多付10塊了

政府拍板4月起調漲電價平均11%，引發民怨，民進黨立委則紛紛出來緩頰，表示93％用戶不會受到影響。對此，國民黨前立委顏寬恆21日就在臉書發批評，光是一個蛋價問題，現在買個蛋餅就要多付出5至10元，現在說要漲用電大戶的電費，不會影響民生，「我不信！」

農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

解蛋荒！農委會擴大採購進口蛋　陳吉仲：四、五月各進口3000萬顆　

解蛋荒！農委會擴大採購進口蛋　陳吉仲：四、五月各進口3000萬顆　

關鍵字：

缺蛋蛋價蛋荒陳吉仲立法院進口休市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

有易怒體質星座Top 3

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面