民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會主委陳吉仲今（22日）到立院進行業務報告，立委邱議瑩質詢，最近網路社群不斷流傳有民眾在囤蛋，到底囤蛋問題是不是很嚴重？陳吉仲說，只要雞蛋供應秩序穩定，就可解決民眾囤蛋行為，國內產能持續恢復，預計5月上旬就會恢復往年水準。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

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立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況。邱議瑩質詢指出，網路流傳許多民眾囤蛋畫面，有人明明手上提著雞蛋，還在排隊買蛋，甚至在料理社團上，還有民眾分享蛋囤太多，怎麼料理來延長保存。她質疑，雞蛋有保鮮期，又不是口罩、衛生紙或酒精可以囤，到底民眾囤蛋情況如何？

陳吉仲說，要解決目前囤蛋情況，就是努力讓雞蛋供應恢復秩序，今天下午會公布最新雞蛋產銷資訊，這周又比上周增加50多萬產蛋雞，預計5月上旬會回到往年3400萬隻的水準，隨著進口雞蛋陸續抵台，囤蛋問題可慢慢紓解。

陳吉仲在專案報告指出，目前國內蛋價是透過少數團體決定，產地價格與實際價格已經有一段距離，應該再來檢討；而國內雞蛋需求量，這兩年增加了20%，過去每天需求2000萬顆、約10萬箱，現在每日需求2400萬顆、12萬箱，雞蛋產能能否隨之提升。加上養雞場為鄰避設施，很多縣市政府都訂有自治條例，禽舍興建難上加難。

陳吉仲說，將透過畜牧場更新、解決每年225萬公噸雞糞問題，解決禽舍興建問題。此外，也會持續推動增加洗選蛋比例，讓產銷資訊可以更精準掌控。而為了解決每年蛋荒重演，農委會會提高冷鏈庫存調節，去年庫存調節3萬箱，因應今年底面對更大的挑戰，雞蛋庫存會增加10倍，大幅提高到30萬箱，供應國內雞蛋調節。