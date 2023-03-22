　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

▲▼立院時事訪問，陳吉仲。（圖／記者陳煥丞攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決國內蛋荒，農委會主委陳吉仲今（22日）宣布，將再擴大採購進口雞蛋，除了3月底前進口500萬顆外，預計4月和5月，每個月至少進口3000萬顆雞蛋，短期補足市場的不足，少數液蛋會進入加工，比較多的部分，會優先進入北部的超市賣場，希望解決短期雞蛋缺口。

立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，立委呂玉玲、楊瓊櫻等人關切雞蛋產銷問題、進口雞蛋調度，以及全台蛋商公會因不滿農委會干預蛋價，揚言要無限期休市，拒絕報價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲表示，雞蛋供給與需求仍有一段差距，現階段雞蛋進口是短期專案，是農委會可以掌控的，主要是為了補足國內目前的缺口。至於未來進口雞蛋陸續抵台後，因中南部缺蛋現象比較輕微，會優先往北部調度，進口雞蛋經洗選後到一般的超市通路販售，會用現在公告的盤價為基準，價差農委會吸收，強調進口只是補足現階段雞蛋不足的部分，長期仍需要國內產能提升。

針對全台蛋商揚言無限期休市，陳吉仲態度強硬回應，雞蛋產銷會議是產銷雙方自行討論，不用知會農委會，農委會沒有介入、也不會主動表明態度，並認為現在的報價已經沒有意義，也要檢討檢討雞蛋報價由少數團體把持的狀況。他還說，每次都說農委會干預蛋價，完全不是事實，每次開會都這種劇本，農委會無法接受。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
他籲「這期間」別去日本！　網點頭：再不做功課啊
今4縣市36°C↑！　明起變天
快訊／大谷翔平奪經典賽MVP！冠軍戰二刀流飆再見三振
神劇本！大谷飆164生涯最速　再見三振楚奧特
快訊／大谷翔平再見三振！　日本奪經典賽冠軍
大谷翔平好忙！牛棚、打擊兩邊跑　再秀超狂跑速
快訊／大谷翔平登板關門！　夢幻對決美國隊長
不怕MLB打者　日本投手「8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因
三上悠亞「路邊喇舌傑尼斯偶像」！超猛照被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

今4縣市36°C↑！明起變天「半個台灣都迎雨」　周末暴跌12度

他籲「這期間」別去日本玩！　全網狂點頭：再不做功課啊

國際旅遊起飛！桃機準點率不到7成　楊偉甫：3月提升逾8成

用電大戶4月調漲17%！雙鐵多燒逾6億元　立委要求交長爭取電費優惠

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

不怕MLB打者　日本隊投手「有8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因

女駕駛違停下秒「車門對折了」！17秒療癒片曝光　網嗨：現世報啦

破32萬人「登記入帳6000元」　1分鐘就OK！鄉民嗨：順到爆炸

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

今4縣市36°C↑！明起變天「半個台灣都迎雨」　周末暴跌12度

他籲「這期間」別去日本玩！　全網狂點頭：再不做功課啊

國際旅遊起飛！桃機準點率不到7成　楊偉甫：3月提升逾8成

用電大戶4月調漲17%！雙鐵多燒逾6億元　立委要求交長爭取電費優惠

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

不怕MLB打者　日本隊投手「有8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因

女駕駛違停下秒「車門對折了」！17秒療癒片曝光　網嗨：現世報啦

破32萬人「登記入帳6000元」　1分鐘就OK！鄉民嗨：順到爆炸

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

外交部：土耳其震災援款逾12.4億　賑災實際行動曝光

網友騎重機遭取締　他轉發辱罵「廢X警察」！10網友幫腔全慘了

灰狼季末衝刺！　唐斯、艾德華茲有望明日對老鷹比賽回歸

老公電腦偷藏身分證背面照　正宮抓包還被小三嗆：我們是真愛

普發現金6000元開放登記　鄭文燦：25萬人登記、無塞車現象

蔣萬安靠追加減預算拚政見　柯文哲大酸：潮水退了就知道誰沒穿褲子

賓士廂型車右轉...騎士煞不住滑倒鑽車底！消防人員花20分鐘救出

丫頭尪堅持AA「妳欠我2塊」！她理智線秒斷：斤斤計較…婚後財務規劃曝

童振源出任駐新加坡代表　「深感榮幸、責任重大！」

南消四大聯手新市區公所　聯合宣導清明防火防災

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

三寶違停最快現世報　開車門秒折彎

春雷要響了　「全台有雨」大變天

打開便當有滷蛋　一符號讓眾人笑了

普發6千今早8點登記　領取4重點一次看

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

他怨40K徵文書助理　找不到正常人

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

更多熱門

相關新聞

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

台東縣政府今日（22日）由副縣長王志輝帶領農民團隊，到中國大陸說明鳳梨釋迦檢疫規範，爭恢復放銷陸，行前一度傳出遭中央卡關，直到昨天傍晚才核准，如期出訪。農委會主委陳吉仲今回應，整個申請過程，農委會從來沒有反對過，而且也不是主管機關，沒有卡關這件事。

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

解蛋荒！農委會擴大採購進口蛋　陳吉仲：四、五月各進口3000萬顆　

解蛋荒！農委會擴大採購進口蛋　陳吉仲：四、五月各進口3000萬顆　

世代交替　讓立院黨團決定提名

世代交替　讓立院黨團決定提名

官方施壓蛋價凍漲？　陳吉仲斥「假新聞」：農委會絕不主動提供資訊

官方施壓蛋價凍漲？　陳吉仲斥「假新聞」：農委會絕不主動提供資訊

關鍵字：

缺蛋蛋價蛋荒陳吉仲立法院進口

讀者迴響

熱門新聞

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

雨擴全台！　這2天「下更大」

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

有易怒體質星座Top 3

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

大谷要在冠軍戰登板　天使開綠燈

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面