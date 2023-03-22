農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決國內蛋荒，農委會主委陳吉仲今（22日）宣布，將再擴大採購進口雞蛋，除了3月底前進口500萬顆外，預計4月和5月，每個月至少進口3000萬顆雞蛋，短期補足市場的不足，少數液蛋會進入加工，比較多的部分，會優先進入北部的超市賣場，希望解決短期雞蛋缺口。

立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，立委呂玉玲、楊瓊櫻等人關切雞蛋產銷問題、進口雞蛋調度，以及全台蛋商公會因不滿農委會干預蛋價，揚言要無限期休市，拒絕報價。

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陳吉仲表示，雞蛋供給與需求仍有一段差距，現階段雞蛋進口是短期專案，是農委會可以掌控的，主要是為了補足國內目前的缺口。至於未來進口雞蛋陸續抵台後，因中南部缺蛋現象比較輕微，會優先往北部調度，進口雞蛋經洗選後到一般的超市通路販售，會用現在公告的盤價為基準，價差農委會吸收，強調進口只是補足現階段雞蛋不足的部分，長期仍需要國內產能提升。

針對全台蛋商揚言無限期休市，陳吉仲態度強硬回應，雞蛋產銷會議是產銷雙方自行討論，不用知會農委會，農委會沒有介入、也不會主動表明態度，並認為現在的報價已經沒有意義，也要檢討檢討雞蛋報價由少數團體把持的狀況。他還說，每次都說農委會干預蛋價，完全不是事實，每次開會都這種劇本，農委會無法接受。