漲電價不會影響民生？　顏寬恒喊「不信」：連買蛋餅都多付10塊了

▲國民黨前立委顏寬恆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

政府拍板4月起調漲電價平均11%，引發民怨，民進黨立委則紛紛出來緩頰，表示93％用戶不會受到影響。對此，國民黨前立委顏寬恒21日就在臉書發批評，光是一個蛋價問題，現在買個蛋餅就要多付出5至10元，現在說要漲用電大戶的電費，不會影響民生，「我不信！」

針對電價調漲，顏寬恒提出六個疑惑。他指出，第一，台電累積虧損5千億，中油還配合凍漲台電發電用的天然氣價格，未來綠能發電的成本會更高，未來台電是否虧損會繼續惡化，電價是否會持續看漲？第二，蔡政府去年編列1500億為台電增資，用人民的納稅錢避免台電破產，現在還要漲電價，他大批，到底要剝人民幾層皮？第三，蔡政府能源轉型龜速，七年前喊出2025綠能要佔20%，現在甚至還不到11%，請問政見跳票的原因以及誰該負責？

第四，顏寬恒質疑，去年稅收超徵，蔡政府說要還税於民，於是每人發了6000塊，但其中500億已經用於補貼台電，用人民的納稅錢補貼台電、再要人民用更高的成本購電，政府失能、全民買單？第五，台電向民間業者購電的成本高於賣電的價格，不論是火力、太陽能、風力發電，違反公司經營常理，他認為，這是不是也要向廣大的鄉親說明？第六，據台電表示「平均電價調漲11%，但考量照顧民生、穩定物價及降低用電衰退產業衝擊，住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲」，「但是真的不衝擊嗎？」，他舉例，以科技產業為例，製造商不會轉嫁給增加成本給下游業者嗎？業者不會轉嫁給消費者嗎？最後倒楣的會不會還是平民百姓？

顏寬恒批評，光是一個蛋價問題，現在買個蛋餅就要多付出5至10元，「現在說要漲用電大戶的電費，不會影響民生，我不信！」，但他也喊話，不論如何，還是請大家節約用電，不光是省錢，也是為環境保護盡一份心力。