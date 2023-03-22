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大陸 大陸焦點 特派現場

中俄促進「俄烏和談」無解鎖密鑰　巴西總統怒批：美國不講和平　

▲▼ 當地時間3月21日下午，國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會談。這是普京在喬治大廳為習近平舉行隆重歡迎儀式。 。（圖／翻攝 新華社）

▲中俄兩國元首會晤 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，中俄元首共同簽署並發表《聯合聲明》，積極推動和談示出什麼訊號？綜合陸媒報導，習近平此行有助於「俄烏衝突」和談機率，因為世界各國都希望見到停火，就連巴西總統魯拉也指出，「衝突已經持續了一年，所以現在必須找到一個勸和者，因為美國不講求和平。」

陸媒《觀察者》報導指出，中俄兩國元首共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。

雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊製裁。

▲▼巴西總統魯拉,Luiz Inacio Lula da Silva。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉。（圖／路透）

三月底即將前往中國進行國事訪問的巴西總統魯拉日前表示，，中國有實力的重要大國，也實力與美國進行嚴肅對話。針對當前俄烏局勢，必須找到一個像中國一樣的「勸和者」，而反觀美國，從不講求和平，直到現在夥同歐洲一起「武裝烏克蘭」。

他強調，「俄羅斯不只是一個普通國家，並非微不足道的，俄羅斯對於確保世界和平在未來許多許多個世紀內的普遍存在非常重要。」

魯拉說，「衝突已經持續了一年，所以現在必須找到一個勸和者，因為美國不講求和平。」

談到「俄烏衝突」拖延的原因，《觀察者》報導指出，中國不是俄烏衝突的當事方，也非直接相關方，向烏克蘭供應武器的美西方國家才是直接相關方。中國提出政治解決倡議完全是出於大國擔當，真正在勸和促談。

該報導強調，「只有當事方和直接相關方有意願坐下來談，才會找到解決衝突的具體路徑。就此意義而言，目前解鎖俄烏衝突的『密鑰』，握在美西方國家手中。」

▲▼ 當地時間3月21日下午，國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會談。這是兩國元首舉行大範圍會談。 。（圖／翻攝 新華社）

▲中俄兩國元首舉行大範圍會談 。（圖／翻攝 新華社）

陸官媒《環球時報》旗下自媒體號「補壹刀」引用研究俄羅斯問題的專家指出，俄烏衝突給歐洲帶來持續衝擊，但以美國為主導的北約卻不斷拱火澆油，這就導致衝突外溢的風險性很大。

世界陷入了不確定狀態，在這一年多時間裡，越來越多的人希望看到和平，這包括烏克蘭民眾，歐洲國家民眾和很多美國民眾。而中國對於這場衝突的態度和立場十分明確，就是勸和促談。

德國科隆（Cologne）大學政治學系博士，曾任陳水扁時期「國家安全會議」諮詢委員、台灣戰略研究學會理事長翁明賢日前接受《中評社》訪問指出，中國已展現在中東調停伊朗與沙烏地阿拉伯，讓兩國復交，因此會被關心中國是否還可能讓普丁也改變心意，同意停止對烏克蘭的火力攻擊，若能如此，對中國在國際影響力具有重要意義，普丁也會認為與習近平見面是重要的外交，亦有助普京在俄羅斯拚第3任總統的政治穩定能力。

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