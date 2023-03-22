　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？　陸官媒痛批這個原因

▲▼ 中俄元首會晤 。（圖／翻攝 新華社、央視）

▲ 中俄元首發表聯合聲明 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普京共昨21日在莫斯科同簽署並發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關系的聯合聲明》，其中對烏克蘭問題做出重要表述。陸官媒《環球時報》今（22）日發表社評重申，在烏克蘭問題上，中方沒有私利只有公心。該文接著痛批，「俄烏衝突」一直延宕的主因，美國和北約脫離不了干係，不斷火上澆油、煽風點火，在衝突爆發和升級中沒有起好作用。

《環時》社評標題是《中俄元首會晤，釋放了推動和談的重大信號內文指出》，內文指出《聯合聲明》以及中俄元首於20日和21日舉行的深入會談及記者會，在烏克蘭問題上向外界釋放出了和平、理性、有助於局勢降溫的重要訊息。

該文稱，針對俄烏衝突陷入消耗性的僵局之際，國際上任何在勸和促談方向做出的努力，對和談氛圍的營造和改善，都具有重大意義，可謂善莫大焉，也是習近平這次和平之旅的重要內涵。

▲▼ 中俄元首會晤 。（圖／翻攝 新華社、央視）

▲ 中俄元首會晤，推進「俄烏衝突」和談 。（圖／翻攝 新華社）

該文強調習近平說，「越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。」普丁則回應，「俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度。」

該文接著點出「俄烏衝突」延宕已經一年，衝突拖得越久，造成的痛苦和損失就越大，最終還是需要通過對話和談判來解決。國際社會大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談。為什麽衝突久拖不決？這一方面與烏克蘭問題本身的高度複雜性有關，另一方面也與美國及北約在衝突的爆發和升級中沒有起好作用，脫不了關係。

該文痛批，美國及北約對烏克蘭危機煽風點火、火上澆油的言論及行動，需要和平力量的對沖和平衡。在烏克蘭問題上，中方沒有私利只有公心，動機純粹且光明磊落。現在國際社會對中國勸和促談的期待很高，這一定程度上反映出人們對美西方的失望以及對中方表現的真實贊賞。

該文也提及，中國成功斡旋伊朗和沙烏地阿拉伯復交，更增加了國際社會對中國外交的信心，也彰顯了中方全球安全倡議的巨大價值。烏克蘭問題雖然與沙伊問題不同，但同樣需要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，同樣需要堅持平等、理性、務實的對話協商。

該文稱，對於「俄烏衝突」，中方從危機爆發一開始就抱著極大的耐心和善意，努力勸和促談，相比之下，某些西方國家一邊對中國的促和行動冷言冷語，大搞拆台和抹黑；一邊又刻意把中國架上去，好像中國外交出馬後沒有立即停火止戰就是失敗一樣。這種自相矛盾暴露他們的醜陋心理，充滿私心雜念的做法也與追求和平的努力背道而馳。

最後，該文表示，「君子坦蕩蕩。」中國真誠希望烏克蘭危機能早日解決，也願意做矛盾各方溝通的橋梁。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世　19天前才上胡瓜節目
艾成艾翔「都40歲猝逝」！　父母半年痛失2子崩潰
「想不到才拿2分...」美國教頭致敬日本
快訊／艾成親弟弟猝逝！　不到1月前剛來台悼念
快訊／WBC公布全明星陣容！　台灣唯一入選是他
大谷封神！　全場卻點名1人「神劇本大師」
17歲發豪語：27歲奪經典賽MVP！　大谷翔平做到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

房子被兒子「不到400元」偷拍掉！老父親氣提告　法院判決

一個不剩！美國Marvell中國研發團隊傳全被裁　陸媒：全面撤出中國

伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？　陸官媒痛批這個原因

10年心血！全家「千萬存款」遭挪用　銀行拒賠：誰叫你沒經常查詢

上海金山迎「台商進灣區，攜手話發展」

妹子車站出口「蹲地大解放」！當地人看傻：樓下不是有廁所？

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

國台辦主任宋濤見台灣商總　 許舒博促農產品、食品加速開放

上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」　網笑：退休前最後一單

殺妻分屍「沖馬桶」還裝傻受訪　狠男被處死前曾淚喊：愛她也恨她

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

房子被兒子「不到400元」偷拍掉！老父親氣提告　法院判決

一個不剩！美國Marvell中國研發團隊傳全被裁　陸媒：全面撤出中國

伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？　陸官媒痛批這個原因

10年心血！全家「千萬存款」遭挪用　銀行拒賠：誰叫你沒經常查詢

上海金山迎「台商進灣區，攜手話發展」

妹子車站出口「蹲地大解放」！當地人看傻：樓下不是有廁所？

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

國台辦主任宋濤見台灣商總　 許舒博促農產品、食品加速開放

上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」　網笑：退休前最後一單

殺妻分屍「沖馬桶」還裝傻受訪　狠男被處死前曾淚喊：愛她也恨她

台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

故宮圖檔外流是行政疏失！蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

雙倍芋泥尬烤布蕾、香草冰淇淋！　最新濃郁系「芋頭手搖杯」來了

普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

日本隊飆80K史上第一　大谷翔平擁3紀錄包括敲最「暴力」一球

經典賽》滑切球氣走神鱒　大谷超越吾郎改寫棒球大聯盟劇本

艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世！　19天前才和家人上胡瓜節目

普發6000元這樣用超划算！星級飯店「住1晚送1晚」　免費早餐吃到爽

高雄女遭陌生男甩巴掌！正義哥錄下畫面PO網　釣出一堆受害人

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

大陸熱門新聞

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

一畢業年薪400萬！新華為天才少年是26歲網紅

妹子車站出口蹲地解放！當地人愣住了

10年心血！全家「千萬存款」遭挪用　銀行拒賠

上海金山迎台商進灣區話發展」

員工上班病發亡！老闆竟私吞400萬賠償金

上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」

一個不剩！Marvell中國研發團隊傳全被裁

伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？

殺妻分屍「沖馬桶」　狠男今被處死

入住飯店41樓…小情侶裸體開窗赫見洗窗工人

兒屍體被媳藏冰櫃　公婆不知情陪她過中秋

不到400元買到房！他一查房被兒子偷賣掉氣提告

打呼被送醫…3歲童鼻內手術後變腦癱

更多熱門

相關新聞

岸田文雄與澤倫斯基會談　承諾追加5億美元援助

岸田文雄與澤倫斯基會談　承諾追加5億美元援助

日本首相岸田文雄密訪基輔，當地21日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，會後召開聯合記者會，譴責俄羅斯非法侵略行為。岸田也宣布，日本將額外向烏國提供合計5億美元的軍事及能源支援，並邀請澤倫斯基視訊參與5月廣島G7峰會。

中俄深化合作　北京背後盤算包含台灣

中俄深化合作　北京背後盤算包含台灣

峇里島喊停發落地簽　俄烏遊客問題一堆

峇里島喊停發落地簽　俄烏遊客問題一堆

習近平今訪俄！華郵：普丁士氣大振

習近平今訪俄！華郵：普丁士氣大振

烏軍營長太誠實　惹怒上級被貶辭職

烏軍營長太誠實　惹怒上級被貶辭職

關鍵字：

中俄俄烏環球時報

讀者迴響

熱門新聞

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

有易怒體質星座Top 3

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面