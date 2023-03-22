伊沙握手！為何「俄烏衝突」久拖不決？　陸官媒痛批這個原因

▲ 中俄元首發表聯合聲明 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普京共昨21日在莫斯科同簽署並發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關系的聯合聲明》，其中對烏克蘭問題做出重要表述。陸官媒《環球時報》今（22）日發表社評重申，在烏克蘭問題上，中方沒有私利只有公心。該文接著痛批，「俄烏衝突」一直延宕的主因，美國和北約脫離不了干係，不斷火上澆油、煽風點火，在衝突爆發和升級中沒有起好作用。

《環時》社評標題是《中俄元首會晤，釋放了推動和談的重大信號內文指出》，內文指出《聯合聲明》以及中俄元首於20日和21日舉行的深入會談及記者會，在烏克蘭問題上向外界釋放出了和平、理性、有助於局勢降溫的重要訊息。

該文稱，針對俄烏衝突陷入消耗性的僵局之際，國際上任何在勸和促談方向做出的努力，對和談氛圍的營造和改善，都具有重大意義，可謂善莫大焉，也是習近平這次和平之旅的重要內涵。

▲ 中俄元首會晤，推進「俄烏衝突」和談 。（圖／翻攝 新華社）

該文強調習近平說，「越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。」普丁則回應，「俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度。」

該文接著點出「俄烏衝突」延宕已經一年，衝突拖得越久，造成的痛苦和損失就越大，最終還是需要通過對話和談判來解決。國際社會大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談。為什麽衝突久拖不決？這一方面與烏克蘭問題本身的高度複雜性有關，另一方面也與美國及北約在衝突的爆發和升級中沒有起好作用，脫不了關係。

該文痛批，美國及北約對烏克蘭危機煽風點火、火上澆油的言論及行動，需要和平力量的對沖和平衡。在烏克蘭問題上，中方沒有私利只有公心，動機純粹且光明磊落。現在國際社會對中國勸和促談的期待很高，這一定程度上反映出人們對美西方的失望以及對中方表現的真實贊賞。

該文也提及，中國成功斡旋伊朗和沙烏地阿拉伯復交，更增加了國際社會對中國外交的信心，也彰顯了中方全球安全倡議的巨大價值。烏克蘭問題雖然與沙伊問題不同，但同樣需要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，同樣需要堅持平等、理性、務實的對話協商。

該文稱，對於「俄烏衝突」，中方從危機爆發一開始就抱著極大的耐心和善意，努力勸和促談，相比之下，某些西方國家一邊對中國的促和行動冷言冷語，大搞拆台和抹黑；一邊又刻意把中國架上去，好像中國外交出馬後沒有立即停火止戰就是失敗一樣。這種自相矛盾暴露他們的醜陋心理，充滿私心雜念的做法也與追求和平的努力背道而馳。

最後，該文表示，「君子坦蕩蕩。」中國真誠希望烏克蘭危機能早日解決，也願意做矛盾各方溝通的橋梁。