美稱陸在俄烏立場難言公正　陸外交部反嗆：奉勸美方檢視自己

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

針對美方認為中方在烏克蘭問題上的立場難言公正，大陸外交部發言人汪文斌22日反問，美方聲稱中方的立場難言公正，難道向戰場源源不斷輸送武器才是公正嗎？他強調，中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，更沒有向衝突的任何一方提供武器。

汪文斌22日在大陸外交部例行記者會上表示，危機爆發以來，中方相繼提出四個應該、四個共同、三點思考和關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，積極推動透過對話談判解決危機。

他稱，中方在烏克蘭問題上沒有私心，沒有袖手旁觀，更沒有拱火澆油、趁機牟利。中方所做的歸結為一句話，就是勸和促談。

汪文斌反問，美方聲稱中方的立場難言公正，難道向戰場源源不斷輸送武器才是公正嗎？難道讓衝突不斷升級才是公正嗎？難道讓危機外溢影響擴展到全球才是公正嗎？

他表示，在烏克蘭問題上，當前和平理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。中方立場同大多數國家相一致。習近平主席對俄羅斯進行的訪問是一次友誼之旅、合作之旅，也是一次和平之旅，在國際社會引發了熱烈的反響。

汪文斌指出，「我們奉勸美方審視檢視自己在烏克蘭問題上所發揮的作用，糾正拱火澆油的錯誤行徑，停止向中方甩鍋推責，中方將繼續堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確的一邊，同國際社會一道，繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。」

此外，汪文斌也介紹了中俄兩國元首就烏克蘭問題交換意見的情況。他表示，雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切，並防止形成陣營對抗，拱火澆油。雙方強調負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力，雙方呼籲停止一切促使局勢緊張，戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控，雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。