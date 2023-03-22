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分析：中俄合作「北京盤算包括台灣」　台海危機要俄出手

▲▼ 中國國家主席習近平出訪俄羅斯。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平（左）出訪俄羅斯，與總統普丁（右）進行會談。（圖／路透）

中央社記者尹俊傑紐約21日專電

中國國家主席習近平本周訪問莫斯科，推動深化中俄關係。分析家研判，北京在俄羅斯侵略烏克蘭而遭西方國家制裁時伸出援手，可能以台海爆發危機時莫斯科支援當作交換條件。

習近平到訪莫斯科第2天，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正式會談。根據會後發布的中俄深化新時代全面戰略協作夥伴關係聯合聲明，俄方重申恪守一中原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。

與去年2月俄烏戰爭爆發前普丁訪問北京期間中俄發布的新時代國際關係和全球可持續發展聯合聲明相比，最新聲明涉台部分多了俄方「堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措」。

此外，中俄承諾2030年前加強經濟合作，簽署涵蓋農林業、科學研究、媒體等領域14項合作文件，延續中國在俄烏戰爭期間大舉採購俄羅斯石油與天然氣，售予微晶片和其他具軍事用途的先進技術，協助莫斯科減輕西方國家制裁衝擊的局面。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）新興市場策略師艾希（Timothy Ash）在電郵評論中寫道，普丁會見習近平前顯得脆弱，習近平出手相助肯定會要求回報。

艾希說：「習近平清楚普丁走投無路，愈來愈依賴中國。如果普丁願意給中國大宗商品長期降價的條件，那更好，中國肯定會對變弱的普丁予取予求。」

歐洲外交關係協會（ECFR）政策研究員巴赫爾斯卡（Alicja Bachulska）則認為，北京協助莫斯科背後的盤算包含台灣。

巴赫爾斯卡向美國財經媒體CNBC表示：「如果我們有一天面對台海危機，衝突真的爆發，我猜中國也會需要俄羅斯不同類型的支援，這是一方面。另一方面，俄中經貿關係短期內可能會更不對稱，這種態勢已延續多年，俄羅斯成為中國成本極低的能源來源。」

她提到，俄羅斯在發動機、核子技術等軍工領域與中國相比仍有優勢。但中國在整體經濟面占上風，如果更顯著支持俄羅斯，兩國失衡的經貿關係將延續下去。

投入共和黨總統初選的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）撰文指出，如果俄羅斯戰勝烏克蘭，中國也將成為贏家。

海利投書華爾街日報表示，習近平本週在莫斯科會見普丁，再次印證中國是俄羅斯最好的朋友、最大的支持者。習近平希望俄羅斯征服烏克蘭，因為俄羅斯對歐洲其他地方的威脅將轉移美國對亞洲的注意力，讓中國更容易趁機侵略台灣。

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