南投65%被劃入國土保育區　縣府續辦說明會收集民意

▲南投縣依《國土計畫法》有65%土地被劃入國土保育區範圍，圖為仁愛鄉清境地區。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

《國土計畫法》上路將滿7年，各縣市依法須於114年前公告「縣國土功能分區圖」，南投縣政府為讓更多民眾了解相關草案，24日起將於各鄉鎮公所辦理第二梯次諮詢服務，指派專人就近協助完成相關圖資查詢，及理解國土計畫土地使用管制的相關問題，並收集陳情意見，再向中央反映、爭取合法權益。

內政部107年4月30日依《國土計畫法》公告實施「全國國土計畫」，目前進行到第三階段：由各縣市政府套疊地籍圖，進行邊界調整及錯誤釐正後，於114年4月30日前將公告「縣國土功能分區圖」；南投縣已於今年1月2日完成公開展覽程序，公展期間分別至全縣13鄉鎮市辦理公聽會。

縣府指出，全縣土地經依法定準則劃設後，約有65%土地被劃入國土保育地區第1、2類，縣民則憂心未來再也無法在被劃入國土保育區的土地上安居樂業，繼續合法從事代代相傳、賴以維生的農作生產。

縣長許淑華表示，公開展覽期間雖已屆滿，但仍會排定期程、指派專人至各鄉鎮公所，針對「南投縣國土功能分區圖、使用地土地清冊及繪製說明書」草案，受理民眾疑義諮詢及輔導、提出陳情意見，並有充分陳情表達個人意見之機會；縣府目前將持續收集民眾陳情意見後上報中央，請中央修正國土計畫劃設條件，以保障縣民權益。

縣府地政處表示，自24日起分別於7個鄉鎮公所辦理第二梯次的諮詢服務，請民眾多加利用；相關諮詢服務的日期及地點如下，除了信義鄉場次為早上10時起，每場皆為當天上午9時起至下午4時止：

第1場：3月24日（五）於鹿谷鄉公所；第2場：3月25日（六）於竹山鎮公所；第3場：3月29日（三）於名間鄉公所；第4場：3月30日（四）於集集鎮公所；第5場：4月7日（五）於魚池鄉公所；第6場：4月13日（四）於信義鄉公所；第7場：4月14日（五）於水里鄉公所。