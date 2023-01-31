國土計畫致國土功能重劃　南投縣府2月9日起下鄉協助釋疑

▲國土計畫施行將導致南投縣山坡地開發利用受限，圖為清境地區。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

中央政府為保育國土並做最充分運用跟配置，目前正推動國土計畫、重新劃設國土功能分區，各縣市政府也積極配合作業；南投縣政府指出，因為全縣幅員遼闊、山坡地多，國土計畫分區劃定後可能會影響到整體開發利用，未來發展也會受到一些限制，攸關民眾的土地使用權利。

縣府地政處表示，全縣國土功能分區圖規劃草案之公開展覧及各鄉鎮市公聽會，雖已在今年1月2日完成，但很多縣民長輩仍不清楚《國土計畫法》整體相關規定，及後續國土功能分區實施管制後的影響，除已向內政部爭取到延長開放公開閱覽網路圖台查詢系統的時間，網址為https://up.tcd.gov.tw/ex3s/ExWeb.aspx?qqq=202301301536207347，縣民可多加利用查詢。

▲南投縣政府推出國土功能分區諮詢服務，提供民眾釐清疑慮。（圖／南投縣政府提供）

另為服務不諳使用網路查詢的民眾，地政處表示，各鄉鎮市公所都有紙本圖冊可供民眾查詢閱覽，公所各窗口人員可逐案透過縣府承辦單位，查知更詳細之圖籍套疊資料，對於土地位在國土保育地區第一類之土地所有權人，地政處也特別自2月9日起排定專責人員至鄉鎮公所提供諮詢服務，以方便縣民依期程就近前往洽詢，協助接受陳情、釐清疑義。

地政處強調，中央推動的國土計畫攸關民眾土地使用權利，地方政府雖是政策法令執行單位，但仍會以民眾權益為首重原則，做好為民服務工作。