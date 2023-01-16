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首屆2023臺南車展　攤位爆滿！16日舉行展前說明會

▲▼臺南市政府,臺南車展,說明會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

▲首屆2023臺南車展 （Tainan Autoshow）今辦理展前說明會。

圖、文／臺南市政府經濟發展局提供

為把握臺南汽機車零配件產業及發展轉型能量，共同開創新商機，由臺南市府經濟發展局主辦的首屆「2023臺南車展 （Tainan Autoshow）」，規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等三大主題，將於今（112）年2月24日至2月27日在大臺南會展中心舉行，展出422格攤位。主辦單位訂於1月16日辦理展前說明會，辦理選位事宜，參展廠商出席踴躍。

經濟發展局局長林榮川指出，台南是國內汽車工業三大產業聚落之一，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮。此次車展不僅增進國內汽車零組件業者交流機會，展現臺南汽機車零配件的趨勢與展望，期透過專業的展會平台，提供賞車、購車及呈現汽機車產業供應鏈最新市場訊息，進而帶動臺南會展產業及經濟發展。

局長林榮川說，「2023臺南車展」以產業鏈概念規劃三大展覽，力邀臺南在地及外地汽機車零配件廠商及汽車品牌廠商共襄盛舉，目前招商工作已告一段落。該展參展廠商94家，展出422格標準攤位，其中汽車區8家、重機／二輪車區14家、汽機車零配件區45家、汽機車周邊產業區17家，以及消費區10家。

臺南車展在汽機車方面，可看性十足，將展出超過二十餘個品牌，新車方面預計有Benz、BMW、FORD、Hyundai、Luxgen、MG、SSANGYONG（雙龍）、VOLVO等新車品牌。二輪車（含電動機車）品牌包括光陽、三陽、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、YAMAHA；另重機參展品牌有哈雷、aprilia、BMW、Benelli、CFMOTO、KTM、moto guzzi、YAMAHA。

▲▼臺南市政府,臺南車展,說明會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

▲首屆2023臺南車展 （Tainan Autoshow）規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等三大主題。

「2023臺南車展」展期從2月24日至2月27日，共四日，橫跨228連續假期。展覽地點位在大臺南會展中心，距離台南高鐵站、台鐵沙崙站出站步行只要3～5分鐘距離，大眾交通便捷，周邊停車場充足。參觀入場方式，專業人士憑名片免費換證入場；一般民眾填問卷，即可免費入場，更多詳情至官網https://cec.ctee.com.tw/autoshow/查詢。
 

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