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花蓮環保局召開逸散法規修法說明會 　4大廠簽署減污承諾書

▲▼花蓮環保局邀集4大在地厰商召開說明會，並請4大廠簽署污染減量承諾書，共同維護花蓮的好山好水。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局邀集4大在地厰商召開說明會，並請4大廠簽署污染減量承諾書，共同維護花蓮的好山好水。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣土石資源豐富，與砂石相關的產業蓬勃發展，產銷過程中易造成粉塵逸散等事宜，為此，花蓮縣環境保護局全面管控砂石生命周期，15日在花蓮縣社會福利館召開固定污染源相關法規說明會，並請台泥和平廠等4大廠簽署污染減量承諾書，共同維護花蓮的好山好水。

砂石產業鏈如疏濬開採、運輸、加工、裝載及卸料，過程中易造成土石掉落或粉塵逸散。因此，環保局近年來採取砂石生命週期全面管理，舉凡河川疏濬開採與路面夯實機動灑水、工廠管理辦法符合度、出場洗車與物料灑水、道路洗掃與坋土採樣，以及砂石車監控跟拍等，設法達到污染管制目的。

▲▼花蓮環保局邀集4大在地厰商召開說明會，並請4大廠簽署污染減量承諾書，共同維護花蓮的好山好水。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

說明會聘請環保署委託執行各縣市現場查核經驗豐富的專案經理謝順原擔任講師，並邀請轄內4大廠、砂石場、瀝青廠、礦場及裝卸業者合計60人與會。說明會闡明修法草案內容，希望業者能有充足時間因應；其次是分享他縣市深具成效的改善作法與執行成果，供縣內企業單位借鏡參採；最後，則是宣達港區裝卸作業近年來已列為環保署管制重點，提醒港公司及港區業者應落實逸散防制工作。

▲▼花蓮環保局邀集4大在地厰商召開說明會，並請4大廠簽署污染減量承諾書，共同維護花蓮的好山好水。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

行政院環保署為持續降低公私場所固定污染源逸散性粒狀污染物排放，將針對施行迄今已達14年的「固定污染源逸散性粒狀物空氣污染防制設施管理辦法」進行二次修正，修正重點包含5大項分別是，提高公私場所管理的裸露區域防制比率、大型堆置場須設置跳動式車輛清洗設施、部分對象需設置攝錄影監視系統確保防制設施操作運轉、瀝青拌合業須採行防制效率較佳的集氣設施，以提高廢氣收集處理效率，以及明確規範港區逸散性粒狀污染物質相關作業的對象。▲▼花蓮環保局邀集4大在地厰商召開說明會，並請4大廠簽署污染減量承諾書，共同維護花蓮的好山好水。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局表示，花蓮縣台泥和平廠、和平電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠等4大廠污染貢獻量占全縣比例8成以上，為了持續提升花蓮良好空氣品質，環保局將同步透過法規宣導說明會，輔導大廠進行自主污染減量協商，請4大廠簽署污染減量承諾書，共同維護花蓮的好山好水。

環保局指出，因應2050淨零碳排目標，縣長徐榛蔚積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，推行相關政策宣導，此次說明會同時向與會業者進行淨零碳排宣導，讓企業界了解減碳作業勢在必行。環保局仍將朝減污減排愛花蓮目標前進，持續輔導與稽查，籲請各企業主除應遵守法規落實設備操作維護外，對於減碳工作應充分響應與執行，一起營造「減碳樂活好環境，淨零碳排為花蓮」的願景。

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