議員籲擴大忠孝西路機車通行時段　北市評估中！9月提初步規劃

▲忠孝西路開放機車夜間通行。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北車站前的忠孝西路於2022年12月14日開放機車於夜間11時至翌日清晨6時通行，國民黨台北市議員李明賢21日公布最新數據，認為該路段車禍總數逐月減少，應該立即檢討擴大開放時段。對此，台北市交通局回應，將評估下一階段的開放或相關因應措施，預計於今年9月提出初步規劃方案。

針對李明賢認為忠孝西路開放機車，應持續檢討擴大開放時段一案，台北市交工處21日表示，前經分析預估開放後尖峰機車流量達4000輛至6000輛，且忠孝西路為公車路線密集市區主要幹道，其開放機車通行後與汽車、大客車等各車種車流影響、道路績效及相關開放配套措施等，尚須更細膩之評估及討論。

交工處指出，將以可行的開放方案作為後續評估方向，持續蒐集相關資料，並於後續邀集專家學者、利害關係人進行評估檢討，在兼顧交通安全及不影響公車運行績效的前提下，評估下一階段的開放或相關因應措施，預計於9月提出初步規劃方案。

李明賢21日於臉書發文提及，在廣大機車族群爭取之下，台北市政府從2022年12月14日解禁機車行駛忠孝西路，但開放時間僅限於深夜11時到6時，當時交通局解釋忠孝西路公車路線多，公車進出站易與機車混流交織，基於行車考量安全，才會選擇在夜間時段公車班次較少且交通降較低的時段開放。

李明賢稱，在新制實施屆滿3個月之後，根據交大統計，忠孝西路（中山至重慶段）開放夜間機車行駛之後，12月車禍數25件（含機車一起），今年一月車禍數17件、二月車禍數14件，等於開放機車行駛忠孝西路之後，車禍數呈現逐月下滑的趨勢，而機車近2個月完全零事故，唯一一起機車事故並不是深夜開放通行時間，而是機車在非開放時段誤闖。

李明賢認為，即使3個月是小樣本，從數據來看仍可佐證開放機車行駛是「更便利也更安全」，這個數據也打臉交通局甚至部分人士主張的「開放機車更危險」的奇怪主張，目前開放深夜時段仍是為德不卒，根本無法滿足機車族群的上班通勤需求，應該立即檢討擴大開放時段，才是真正的開放。