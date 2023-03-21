被中央扣1.53億仍要推　蔣萬安拚兌現政見：私幼每學年補助最高5.2萬

▲蔣萬安出席催生 助養 好住「助您好孕」五力全開。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲、現任台北市長蔣萬安於2022年底選舉期間，拋出要補助私立幼兒園方案，但教育部要求退場，否則將扣減補助台北市教育經費1.53億元。蔣萬安21日仍召開記者會宣布，要推出私立幼兒園最高補助5.2萬元政策，並表明推出方案後得自籌1.53億元，但仍會持續與中央溝通。

蔣萬安21日上午召開「助您好孕」記者會，其中一項為兌現選前「私幼每學年補助最高5萬2000元」政見，將於今年8月推出「寶貝我愛你–私幼教育扶助方案」，就讀私幼每學年最高補助5萬2000元，今年8月起家有2歲至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，其與父母任一方、監護人共同設籍台北市，且最近一年綜合所得稅稅率未達20％者，依就讀幼兒園總收費不同，給予不同數額之就學補助費用。

幼兒園每生月收費7276元（含）以下，補助幼生就讀該園費用為「扣除中央育兒津貼後之學費差額」；月收費7277元至1萬1276元，補助幼生就讀該園費用每生每學期1萬3660元；月收費1萬1277元以上，依園所收費之不同分別補助幼生就讀該園費用每生每學期自1萬3661元至最高2萬6000元，每生每學年最高補助5萬2000元。

然而教育部早於2月就發新聞稿表示，若台北市111學年度第2學期新增相同性質幼兒就學補助，將扣減補助台北市教育經費1.53億元；蔣市府續推「寶貝我愛你–私幼教育扶助方案」且將補助加碼，恐使北市1.53億元補助經費被扣除。

對此，蔣萬安表示，中央原本要求將「一生六六大順」、私立幼兒園補助1萬3660元政策退場，但現在北市積極規劃於下半年對私幼父母每年補助最高5.2萬元，這段時間積極跟中央溝通、實際到行政院說明，「我會持續跟中央溝通，這段期間也謝謝中央給我們建議，在整個方案上，怎麼樣能夠真正照顧到市民朋友，也盡量符合中央政策。」

蔣萬安強調，他一定會落實私立幼兒園補助政策，並持續跟中央溝通，「大家其實都有共同目標，希望減輕年輕人負擔、提高生育率，營造友善育兒環境。」

被問到是否為了兌現政見而願意扣補助款？蔣萬安回應，自己跟中央溝通過程中，中央也給予了一些建議，讓政策規劃更為細緻，據了解目前北市必須自籌1.53億元，但會持續與中央溝通；北市為了配合中央政策推動準公共化幼兒園，就已自掏腰包、將經費預算給予年輕爸媽，而若現在中央能給予協助，「我們都很樂見。」