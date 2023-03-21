生育獎勵加碼下月上路！藍議員提案回溯今年1月　蔣萬安：尊重

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安21日宣布5項催生助養政策，包括日前就已經提過的4月4日起生育獎勵金加碼方案，但台北市議會國民黨團書記長秦慧珠日前表示，要以黨團提案方式，請市府修改回朔至年1月1日發放。對此，蔣萬安表示，目前評估不會溯及既往，但也會尊重議員。

▲蔣萬安出席催生 助養 好住「助您好孕」五力全開。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安21日召開「助您好孕」記者會，副市長林奕華、民政局長陳永德、都發局長王玉芬、社會局長姚淑文、教育局長湯志民也一同出席，宣布「助您好孕五力全開」，內容包括生育獎勵金加倍發放、多元興辦社宅增量、提高育有二胎以上家庭入住社宅機會、友善托育補助取消稅率限制加碼，以及私幼教育扶助方案等措施。

關於生育獎勵金加倍、友善托育補助取消稅率限制，是蔣萬安於日前就已經宣布的政策，前者為生一胎子女加碼至4萬元、二胎4.5萬元、三胎以上5萬元，預計4月4日（含當日）以後出生的新生兒都能受惠，只要新生兒出生時，父或母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月以上，最後申請時設籍在台北市，就能請領到加倍的生育獎勵金。

不過，面對秦慧珠日前表態應溯及既往至今年1月1日出生都可領？蔣萬安表示，市府內部已有討論，經評估後認為4月4日之後正式上路，並且原則上不溯及既往，雖然有很多市民反映、提供意見，他都會再審慎評估。

至於秦慧珠稱要用黨團提案方式推動？蔣萬安說，他當然會尊重議會，相信議員在第一線聽到很多市民朋友的心聲，這部分會再跟議員溝通了解，「因為剛開議，我們政策也會需要議會支持，我們都會持續努力。」