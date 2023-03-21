加入中央提名委員會？蔣萬安稱一起承擔　突喊話媒體「多生小孩」

▲蔣萬安出席催生 助養 好住「助您好孕」五力全開。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨選策會名單風波後，黨中央決定停止選策會運作，回歸「中央提名委員會」佈局2024立委、總統選舉，而週三中常會也將公布中央提名委員會名單。被問到是否加入中央提名委員會，國民黨籍的台北市長蔣萬安僅稱「一起承擔」語帶伏筆，事後不斷被追問是否加入時，蔣萬安笑稱「今天是開心的記者會，多生一點（小孩）。」

蔣萬安21日上午出席「助您好孕」五力全開記者會，公布5項催生、助養、好住政策，並於會後接受媒體訪問。針對會不會加入國民黨中央的中央提名委員會？蔣萬安僅表示，「其實面對接下來挑戰，大家就是一起努力、一起承擔。」說完後便被幕僚帶離現場。

只見蔣萬安並未正面回應就離開，媒體沿路追問「這是要加入的意思嗎」、「市長要加入委員會嗎」，但蔣萬安僅說「謝謝」。媒體多次追問後，蔣萬安僅回說，「謝謝大家，謝謝，今天是很開心的記者會，多生一點（小孩），謝謝！」

面對蔣萬安要大家多生一點小孩，媒體們仍不斷詢問，加入後在立委提名方面是否會有些困擾？蔣萬安仍不斷說「謝謝」、「我們大家一起努力，團結努力。」之後便搭上市長專用電梯離去。