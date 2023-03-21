忠孝西路開放機車滿3個月　他曝數據結果：更安全

▲忠孝西路禁行機車道開放夜間機車行駛。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北車站前的忠孝西路於2022年12月14日開放機車於夜間11時至翌日清晨6時通行，積極推動騎士路權的國民黨台北市議員李明賢曝光最新數據，發現該路段不僅車禍總數逐月減少，機車發生事故僅一次，從事故數與發生頻率來看，忠孝西路若開放機車行駛，將更便利也更安全。

台北車站前的忠孝西路自1978年起禁行機車已44年，許多機車族盼開放通行，台北市交通局決議，忠孝西路（重慶北路-中山北路）外側2車道，開放機慢車於夜間11時至翌日6時通行，當時引來民眾批評開放只做半套，而交通局解釋因忠孝西路公車路線多，公車進出站易與機車混流交織，基於行車考量安全，才會選擇在夜間時段公車班次較少且交通降較低的時段開放。

李明賢指出，如今新制實施已屆滿三個月，根據調閱資料，交工處統計每晚約400至500輛機車雙向通行，並以出城方向夜間11時至12時約100多輛較多；其餘深夜時段機車行駛數量較少；另根據交大統計，忠孝西路（中山至重慶段）開放夜間機車行駛之後，12月車禍數25件（含機車一起），今年一月車禍數17件、二月車禍數14件。

李明賢說明，這等於開放機車行駛忠孝西路之後，車禍數呈現逐月下滑的趨勢，而機車近兩個月完全零事故，唯一一起機車事故，並不是深夜開放通行時間，而是機車在非開放時段誤闖而發生事故。

李明賢認為，即使三個月是小樣本，從數據來看仍可佐證開放機車行駛是「更便利也更安全」，這個數據也打臉交通局甚至部分人士主張的「開放機車更危險」的奇怪主張，也因此目前開放深夜時段仍是為德不卒，根本無法滿足機車族群的上班通勤需求，應該立即檢討擴大開放時段，才是真正的開放。