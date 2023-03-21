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監理站校園中微型電動二輪車領牌...前進嘉女　可省450規費

▲▼ 嘉義區監理所推跨機關合作，微電車領牌到點服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義區監理所推跨機關合作，微電車領牌到點服務 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市監理站進入校園辦理使用中微型電動二輪車領牌作業，21日上午9時於嘉義女中「到點服務」。嘉義區監理所所長黃萬益表示，只要年滿14歲即可騎乘、免駕照，所以高中學生族群占大多數，為持續推動微型電動二輪車掛牌上路，由嘉義市監理站與嘉義女中跨機關合作，進入校園辦理微電車領牌到點服務；為鼓勵民眾盡早申請微電車牌，至今(112)年底前，可免繳號牌費300元/面，行車執照150元/枚，可節省450元規費。

▲▼ 嘉義區監理所推跨機關合作，微電車領牌到點服務 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義女中蔡枳松校長說，經學校事先向同學調查，大約有19位同學辦理微電車掛牌，監理站到校辦理微電車掛牌相關作業，對學校在道路交通安全宣導及執行上有很大的幫助，學校也會持續強化與監理機關的合作。

▲▼ 嘉義區監理所推跨機關合作，微電車領牌到點服務 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市監理站吳孟峰站長說，微電車掛牌作業，應備資料有車主身分證、印章、新領牌照登記書(1式2份)、來歷證明(國產車：製造商的出廠證明、進口車：海關進口與貨物稅完稅證明書)、統一發票(需註明買受人、車架號碼)、安全審驗合格證明書、強制汽車責任險等相關資料，另，未滿18歲車主領牌需檢附家長同意書，車輛經查核合格後，即可於現場領牌及核發行照；嘉義市監理站對於有多輛申請需求之公司、行號、機關及學校，經與監理站聯繫申請後，可提供指定時間派人駐點辦理微電車領牌到點服務。

▲▼ 嘉義區監理所推跨機關合作，微電車領牌到點服務 。（圖／記者翁伊森攝）

相關網址及文件下載如下：
https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car/electricBicycles/eBicyclesDoc
(監理服務網-微型電動二輪車專區)
https://cyi2.thb.gov.tw/modules/download/download_list?node=be667982-e441-4319-9d17-7a9a83ed5369&c=45599c27-ff92-46e4-9786-381585af572b
(嘉義區監理所-微型電動二輪車文件下載區)

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