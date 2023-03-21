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外交部：捷克眾議長艾達莫娃3月25日訪台　將在立法院演說

▲▼捷克國會眾議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)將訪台。（圖／翻攝自Facebook／Markéta Pekarová Adamová ）

▲捷克國會眾議長艾達莫娃將訪台。（圖／翻攝自Facebook／Markéta Pekarová Adamová）

記者呂晏慈／台北報導

外交部21日表示，捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訂於3月25日至29日率國會議員、跨部會官員、媒體記者及產學研等各界代表共160餘人訪問台灣，期間將拜會總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長陳建仁等政要，並前往立法院全會發表演說，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，艾達莫娃眾議長此行將拜會蔡英文、游錫堃、陳建仁、國發會主任委員龔明鑫、國科會主任委員吳政忠、數位發展部長唐鳳，並接受游錫堃與外交部長吳釗燮款宴。

外交部表示，艾達莫娃眾議長將應邀赴立法院全會發表演說、出席第18屆台捷經濟合作會議、淨零城市論壇、Czech Hub開幕式、哈維爾攝影展，並在國立台灣大學發表演說；此外，艾達莫娃將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，及出席訪台記者說明會。外交部另與經濟部及外貿協會合作，洽排捷克企業界代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業拓展商機。

外交部指出，台灣與捷克是理念相近夥伴，近期互動不斷升溫。艾達莫娃眾議長此行將是繼2020年8月參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台後，捷克國會領袖再度率團訪台，也是台捷相互設處以來捷克來訪規模最大的訪團，展現捷克對台灣的強勁支持，以及與我國在國會、經貿、投資、科技、資安、學術、文化、醫材等各個領域加強全方位緊密夥伴關係的期望。

外交部誠摯歡迎艾達莫娃眾議長率團來訪，並感謝捷克對我國的支持與情誼，並盼在既有良好基礎上，繼續深化雙邊在各個領域的合作，共同維護國際民主聯盟的供應鏈韌性。

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