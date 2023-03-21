「我沒離開松信選區」　許淑華登記立委初選：讓「服務升格」

▲民進黨市議員許淑華登記參選台北市立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨2024立委選舉登記昨開跑，北市松山信義區議員許淑華今（21日）前往登記參選，面對黨內有同樣議員出身的洪健益也計畫參與初選，她表示，兩人經營基層非常努力，就看民眾怎麼樣去選擇。至於黨中央推出誠信條款約束現任民代參選立委，許說，若該選區沒有本黨立委的話，就能排除現任不能參選的規定，「我繼續選立委，沒有離開選區，也沒有落跑的問題，最重要的是把服務升格。

許淑華表示，今天登記台北市第7選區立委初選，黨有黨的規矩，2020代表民進黨參選與國民黨立委費鴻費對決，突破艱困選區43％門檻，依照規定要經過黨內初選，相信心存善念很多民眾都會看在眼裡，「相信在2024，1月13日都能旗開得勝」。

至於黨內還有同樣是現任議員的洪健益也想角逐，許淑華說，松山信義選區本身還是一個很艱困的選區，真的要選這一區也不是這麼容易，今天因為跨過了黨內42.5％的難困門檻，因此必須要黨內初選，「黨內初選有任何人要來選的話，都予以尊重，也期待我們是一個良性的選舉」。

許淑華說，民進黨不會像其他政黨一樣，「內鬥我覺得這個部分倒不是我所樂見，所以我們還是會憑著我們自己的實力跟能力，取得選民的支持，看到底選民希望誰出來選？這個比較重要」。

至於自己和洪健益相比的優勢？許淑華說，各有各的優勢，一樣都是擔任第5屆議員，洪深耕的方式和她不一樣，她比較多時間花在像年輕人，例如現在就在扮演松信導遊的角色，其他像是年輕父母養不起小孩、幼教、青年政策、都市更新等議題，這部分她著墨的還蠻多的。

另外，許淑華也特別提到動保議題，台北市好像養寵物的比養小孩的還多，現在的狀況是這樣，很多公共議題她都蠻努力推動的。洪議員也是在基層非常努力 ，但經營的方式、關注的議題比較不一樣，相信各自有各自的實力跟能力，就看民眾怎麼樣去選擇。

至於黨中央推出的誠信條款？許淑華說，誠實誠信條款其實是一個建議案，避免議員剛選完再選立委，外界會認為不太適合，尤其落跑這件事情會讓民眾非常不認同。

許淑華指出，誠信條款同時也設計有排除條款，一個就是艱困選區採直接徵召，另一個就是選區沒有本黨立委的話，那就是排除議員不能參選的規定。她表示，訂了這樣的條款，最重要的目的還是要選出最強的人，才能代表民進黨打贏選戰。

許淑華強調，她雖然是議員，但她沒有離開這個選區、還是會繼續在這個選區，「 我再繼續選立法委員，所以我沒有離開過，也沒有落跑的問題，那最重要的是我要把服務升格，從議員地方基層服務升格到中央層級」。