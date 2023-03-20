議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

▲2023台灣燈會。（圖／記者李姿慧攝）

記者袁茵／台北報導

台北市觀傳局宣稱台灣燈會參觀人數1256萬人達歷年新高，但民進黨台北市議員何孟樺表示，自己向觀傳局索要人數統計，但對方死都不願意給，最後由資訊局統計數字，加起來僅只有800萬人，痛批觀傳局長陳淑慧浮報成果。對此，台北市副發言人徐政璿回應，最終參觀人數為1235萬7162人，絕無造假、浮報。

徐政璿20日晚間表示，2023年台灣燈會期間，由台北市政府組成的燈會指揮中心於每日晚間整理到訪人數統計，並做成紀錄，每日統計截止時間為晚間10時止，19日閉幕當天也相同；根據2月19日閉幕當天的會議紀錄，當日會議為晚間10時25分召開，最終紀錄本次燈會總參觀人數為1235萬7162人」，北市府絕無造假、浮報。

徐政璿指出，2023年台灣燈會期間的人數統計，共分為「主要燈區信令人流人數」「12行政燈區參觀人數」以及「捷運國父紀念館、市政府、忠孝復興、忠孝敦化及台北101／世貿中心站疏運較上月同期增加人次」等3部分。

徐政璿提及，資訊局提供的858萬2598人數據僅為「主要燈區信令人流人數」，並非整個燈區的合計數據，「若只引​​​​用部分資料，否定了交通部及台北市政府同仁的努力，對於所有參與台灣燈會的工作人員而言，相當不公平。」

徐政璿說，交通部長王國材在閉幕典禮上指，台灣燈會總參觀人數為1256萬人次，比指揮中心統計的1235萬7162人多出約20萬，基於對中央的尊重，維護台灣燈會對外一致性，北市府對外皆以交通部的1256萬人次作為本次活動的統一資訊。

▼2023台灣燈會在台北指揮中心第19次檢討會議紀錄。（圖／台北市政府提供）