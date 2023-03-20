　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

▲▼2023台灣燈會閉幕，創下1256萬新高參觀人潮，明年將由台南接棒展出。（圖／記者李姿慧攝）

▲2023台灣燈會。（圖／記者李姿慧攝）

記者袁茵／台北報導

台北市觀傳局宣稱台灣燈會參觀人數1256萬人達歷年新高，但民進黨台北市議員何孟樺表示，自己向觀傳局索要人數統計，但對方死都不願意給，最後由資訊局統計數字，加起來僅只有800萬人，痛批觀傳局長陳淑慧浮報成果。對此，台北市副發言人徐政璿回應，最終參觀人數為1235萬7162人，絕無造假、浮報。

徐政璿20日晚間表示，2023年台灣燈會期間，由台北市政府組成的燈會指揮中心於每日晚間整理到訪人數統計，並做成紀錄，每日統計截止時間為晚間10時止，19日閉幕當天也相同；根據2月19日閉幕當天的會議紀錄，當日會議為晚間10時25分召開，最終紀錄本次燈會總參觀人數為1235萬7162人」，北市府絕無造假、浮報。

徐政璿指出，2023年台灣燈會期間的人數統計，共分為「主要燈區信令人流人數」「12行政燈區參觀人數」以及「捷運國父紀念館、市政府、忠孝復興、忠孝敦化及台北101／世貿中心站疏運較上月同期增加人次」等3部分。

徐政璿提及，資訊局提供的858萬2598人數據僅為「主要燈區信令人流人數」，並非整個燈區的合計數據，「若只引​​​​用部分資料，否定了交通部及台北市政府同仁的努力，對於所有參與台灣燈會的工作人員而言，相當不公平。」

徐政璿說，交通部長王國材在閉幕典禮上指，台灣燈會總參觀人數為1256萬人次，比指揮中心統計的1235萬7162人多出約20萬，基於對中央的尊重，維護台灣燈會對外一致性，北市府對外皆以交通部的1256萬人次作為本次活動的統一資訊。

▼2023台灣燈會在台北指揮中心第19次檢討會議紀錄。（圖／台北市政府提供）

▲▼2023台灣燈會在台北指揮中心第19次檢討會議紀錄。（圖／台北市政府提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台女團觀摩BLACKPINK演唱會！　15歲練習生落淚
少校飛官愛嫖妓「一直要3P」！同袍是37仔　妻怒直接送他退伍
快訊／習近平抵達莫斯科　進行3天訪問
雪崩式降溫！炸雨彈降10度時間曝
瑞信早盤暴跌63%　瑞銀狂跌14%
拒絕加入職棒！　合庫董事長揭關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨2024桃園黨內立委初選　鄭運鵬搶頭香登記！首日8人領表

議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

吳思瑤批馬英九赴陸　統戰大戲「名不正言不順」

林靜儀登記中二立委初選　宣示「4沒有」拚連任

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

鄭文燦：馬英九赴中vs蔡英文訪美　當然是不同的「選項」

BLINK塞爆夜市「增1.8億產值」　還有大咖要來？陳其邁話中有話

馬英九赴陸祭祖　蘇起：期盼重提「九二共識」

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

轟綠又雙標　國民黨：謝長廷可赴陸落淚、馬英九不行青年交流？

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

民進黨2024桃園黨內立委初選　鄭運鵬搶頭香登記！首日8人領表

議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

吳思瑤批馬英九赴陸　統戰大戲「名不正言不順」

林靜儀登記中二立委初選　宣示「4沒有」拚連任

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

鄭文燦：馬英九赴中vs蔡英文訪美　當然是不同的「選項」

BLINK塞爆夜市「增1.8億產值」　還有大咖要來？陳其邁話中有話

馬英九赴陸祭祖　蘇起：期盼重提「九二共識」

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

轟綠又雙標　國民黨：謝長廷可赴陸落淚、馬英九不行青年交流？

台女團觀摩BLACKPINK演唱會！　15歲練習生看彩排落淚：小學就喜歡

老外冷到搓手！迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天

晶華超額配息9.0073元現金股利　看好下半年營運回到疫情前常態

「碳經濟 x 加密貨幣」2023年三大趨勢一次看

新北簡辰諺3響砲慶生　南投縣王牌領銜演接力無安打

169.8 萬起、接單破百張！新一代「速霸陸旅行車、房車」預售開跑

東海旁「市95」市場用地招商　將打造複合型商場

民進黨2024桃園黨內立委初選　鄭運鵬搶頭香登記！首日8人領表

議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

Toyz賣大麻煙彈案上訴二審　請求法官解除出境、出海限制

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

政治熱門新聞

快訊／蔡適應宣布不選2024基隆立委

軍公教為6000嗆國民黨沒用　藍委火大：罵人不如上網登記

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

馬英九「不會到北京」　陸方將稱「馬先生」

公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

馬英九訪中　陳亭妃：他不代表台灣人

挑戰何志偉！　王世堅明上午登記

快訊／確定挑戰何志偉！王世堅投入立委初選　英系議員到場相挺

沙灘求救沒肉吃　馬防部官兵現況曝光

快訊／馬英九本月底訪陸！時間行程曝光　未安排會見習近平

民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

登記6000元！22起日每日兩組

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

更多熱門

相關新聞

何志偉：尊重王世堅生涯規劃　誠信是做人基本標準

何志偉：尊重王世堅生涯規劃　誠信是做人基本標準

民進黨20日啟動區域立委初選領表作業，資深市議員王世堅登記角逐台北市士林、大同區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，並意有所指地隔空嗆聲「我信賴，不信邪」；對此，何志偉同日下午說，誠信是做人最基本的標準，當初提出「誠信條款」，是為了讓國會席次最大化，他尊重王世堅的個人生涯規劃，期待良性競爭，也相信自己與選區的淵源，以及一分一分努力，選民都看在眼裡。

馬英九將訪陸！　柯文哲稱平常心

馬英九將訪陸！　柯文哲稱平常心

國民黨議員批蔣萬安「欠缺溝通」

國民黨議員批蔣萬安「欠缺溝通」

馬英九3月底赴陸　王世堅：很糟糕

馬英九3月底赴陸　王世堅：很糟糕

燈會人數浮報？議員批觀傳局藐視議會

燈會人數浮報？議員批觀傳局藐視議會

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安觀傳局交通部何孟樺

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

崔咪老公道歉了！

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面