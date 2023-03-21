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社會 社會焦點 保障人權

321消除種族歧視日　移民署推創新行動方案徵新住民創意

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

3月21日為「國際消除種族歧視日」，移民署自2020年起陸續推行「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」相關作為，包含進行種子人員培訓及首次國家報告撰寫訓練等前置工作，並於2022年12月對外公開發表台灣ICERD首次國家報告，讓台灣人權發展邁向新的里程碑。

為推廣消除歧視國際公約精神、發揮新住民及其子女的多元文化特色，移民署近期推出「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」，計有全台37隊參賽，甄選出10支獲獎隊伍，計41人。

移民署在推行專案過程，特別安排業師輔導，各隊克服各種困難，利用學校課程教學、社區活動或舉辦園遊會方式，讓社會大眾親自體驗異國飲食、服裝、音樂、舞蹈及遊戲等，藉此讓台灣民眾體會各國多元文化，增進與新住民、外國移民間的理解與尊重。

移民署舉例，本次活動獲獎隊伍「客緬相傳」係由客家人與緬甸籍新住民所組成，希望透過客家粢粑、燈籠與緬甸傳統美食泡魯達手作體驗，翻轉大眾對新住民的刻版印象。

另支隊伍「擁抱金門『心』住民」，則是由國立金門大學社工系師生藉由舉辦園遊會，設計活動遊戲，讓社區民眾體驗馬來西亞的Ceper瓶蓋遊戲、Colek Lidi筷子疊疊樂等遊戲，讓民眾認識不同文化，該隊成員們堅信透過推廣，就會讓更多人「認識」開始接納金門新住民。

移民署署長鐘景琨表示，消除種族歧視觀念除宣導教育外，還需具體行動實現，本次計畫在新住民的親自參與推廣，將ICERD精神落實在日常生活中，也在校園及社區營造多元文化氛圍，讓社會大眾更加認識多元文化，進而消除種族歧視，創造多元種族、族群共榮的社會。

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