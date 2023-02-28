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越南新二代成廣播主持人　回饋新住民揭融入台灣生活關鍵

▲越南新2代劉德曜發揮所學回饋新住民，移民署期待他持續發光發熱。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越南新2代劉德曜發揮所學回饋新住民，移民署期待他持續發光發熱。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署北區事務大隊台北市服務站為使台灣民眾更認識各族群風貌，從2019年招募新住民二代擔任親善大使，透過口語表達等各項培力課程，讓新二代得以擔任台灣及父母親的原生國家之間的橋樑，向各界介紹各國文化。即日起「新光閃閃親善大使2.0培力計畫」招募活動正式開跑，報名截止日期至3月20日，移民署歡迎新二代踴躍報名，參與分享母國文化的行列。

這次幫移民署的代言的，是越南新二代劉德曜，他在台目前就讀東吳大學中文系，是移民署親善大使第一屆培力學員，在培訓期間積極參與各項宣導活動，在外來人口統一證號改碼政策期間，也現身協助宣導居留證編碼規則更改為與身分證編碼規則相同，讓外國人在使用上更加便利。

▲越南新2代劉德曜發揮所學回饋新住民，移民署期待他持續發光發熱。（圖／記者張君豪翻攝）

劉德曜表示：參與服務都是一次難得的經驗學習，他說「一個活動在計畫、執行到事後回饋，都能幫助團隊合作及自身能力的提升」「北市服務站親善大使家庭背景不同，能夠藉由這個平台相互參考彼此文化經驗，十分難得」。

他打算今年6月畢業後投身大眾傳播業，也兼任廣播電台主持人，他希望新住民朋友能透過親善大使培力課程內容，在口語表達和自我探索課程中，不斷討論實作，對於未來志業助益甚大。

移民署北市服務站主任蘇慧雯表示，2023年新住民二代「新光閃閃親善大使2.0培力計畫」已開始招募，並添增藝術賞析、動畫軟體及簡報製作等免費課程，歡迎新二代踴躍報名，投身社會服務，也能充實自己能力。報名請洽北市移民署服務站官方網站或點擊連結報名https://servicestation.immigration.gov.tw/1469/1518/3892/3932/337013/

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