移民署放寬逾期停留自動到案專案　移工「團報」返故鄉

▲▼ 移民署推「擴大自行到案專案」 失聯移工「相揪」安心返家 。（圖／南區事務大隊嘉義市專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署自2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施，協助當事人早日回到家鄉和親人團聚。

2名越南籍女性失聯移工「阿金」和「阿燕」近日從新住民朋友處得知專案資訊，主動到移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊辦理自行到案。到案後阿金向移民官表示，「自己還是半信半疑，害怕到案之後會被關，緊張到發抖」，直到移民官詳細說明「擴大自行到案專案」免收容規定後，心情才逐漸放鬆，臉上露出笑容。

阿金原本來臺擔任看護，4年前因為工作壓力無法負荷而選擇失聯，在外打零工卻賺不到什麼錢，即使非常思念遠在越南的家人，也只能透過視訊聯繫，至今已經3年沒有親眼見到自己的小孩。最近得知移民署「擴大自行到案專案」，終於找到回家的路。所以趕緊聯繫同樣想念小孩的同鄉阿燕「相揪」一起壯膽主動到案，在移民官的積極協助下一起安心返家。

嘉義市專勤隊長張添童呼籲，包含失聯移工在內的逾期停（居）留外來人口，把握這5個月專案時間，儘快自行到案，也邀請民眾加入宣導行列，讓外來人口順利返鄉。

移民署呼籲專案相關問題，可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線：0800-024-881，或洽嘉義市專勤隊(電話：05-231-3609)。