移民署攜手勞保局「宣導培力+勞工保險」　助新住民了解自身權益

▲移民署高雄市第一服務站日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站，今(15)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請勞工保險局高雄市辦事處李淑敏主任主講，介紹勞工保險制度的演變及保障內容，讓新住民朋友瞭解自身工作權益，並安心就業。該站也宣導移民署「111學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」，歡迎符合申請資格的新住民及其子女把握良機，並踴躍報名參加。

李淑敏表示，我國勞工保險自1950年開辦迄今已逾73年，勞保給付的範圍、項目逐次增加，從最初的傷害、殘廢、生育、死亡及老年5種給付，陸續增加醫療、失能、失業及職業災害等項目。

政府為建立更完善的勞工保險年金保障體系，自2008年1月1日起，將失能、老年及死亡等三種勞保給付增加了可以月領年金的方式，也就是「老年年金」、「失能年金」和「遺屬年金」等3種給付，同時為照顧勞工退休後生活，政府也提供「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」及「勞工退休金」等3大保障。

李淑敏也進一步提到，自2014年1月17日起，獲准居留而在臺工作的新住民朋友，就已經是勞退新制的強制提繳對象，享有勞退6%的保障。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每個月辦理新住民家庭教育宣導活動，規劃不同課程主題，並邀請各領域的專家學者或網絡單位，提供實用的資訊及福利資源消息，以協助新住民更適應在臺生活。另提醒有關「111學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」採用網路報名，對報名方式若有任何疑問，可撥打高雄市第一服務站電話07-7151660洽詢，或至服務站由專人協助線上操作。